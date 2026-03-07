Otro batacazo para el AS Mónaco: ¡lesión seria de Nikola Mirotic!

Al AS Mónaco no paran de crecerle los enanos en las últimas semanas, y parece que todavía pueden llegar más noticias negativas en una temporada ciertamente desafortunada para el conjunto del Principado, finalista de la última Euroliga, pero que parece navegar a la deriva, y con boquetes en el casco que amenazan con hundirle definitivamente.

Últimamente no ha obtenido buenos resultados que le han apartado de las primeras posiciones de la Euroliga, el club afronta serios problemas financieros —aunque la intervención del Estado ha proporcionado cierto alivio temporal— e incluso en cuanto a la plantilla, el entrenador griego Vassilis Spanoulis parece que está a punto de tirar la toalla y podría conocerse su salida en breve.

Además, la tensión crece en la plantilla con tantas noticias negativas, con el último incidente de su estrella, Mike James, que acabó soltando un manotazo a Okobo al final del duelo ante el Fenerbahçe, aunque horas después pidiera perdón por el inicidente.

Mirotic, con fascitis plantar

Y en esa dinámica tan negativa, llegan más noticias del Prinicipado que no son nada buenas en el terreno deportivo. Y es que uno de los jugadores que debían ser desequilibrantes esta temporada como el montenegrino Nikola Mirotic se encuentra actualmente de baja por lesión.

El montenegrino no podía imaginarse a su llegada al Principado que iba a vivir una temporada tan movida / AS MONACO

Lo peor es que, según apunta BeBasket, el ala-pívot montenegrino padece fascitis plantar y podría estar de baja durante un período prolongado. Este tipo de lesión se puede tratar con reposo de seis a ocho semanas o con cirugía, que requeriría unos cuatro meses de baja y por tanto se perdería lo que resta de temporada.

Con la importante baja de Mirotic, el AS Mónaco actualmente solo puede contar con Daniel Theis y Kevarrius Hayes en la posición de pívot. Como resultado, Jaron Blossomgame podría verse obligado a jugar algunos minutos como ‘center’ mientras que jugadores de perímetro como Alpha Diallo, Juhann Begarin y Terry Tarpey podrían ser reubicados en la posición de ala-pívot.

Un autentico ‘rompecabezas’ para un equipo que parece se está desintegrando desde los despachos y también en la pista con las lesiones, la tensión entre sus jugadores, y la más que posible marcha de Spanoulis del banquillo monegasco.