Baloncesto
Vassilis Spanoulis abandona definitivamente el AS Mónaco
El club monegasco y el técnico han llegado a un acuerdo para que abandone de inmediato la dirección del equipo, al que ya no dirigió en el partido de Copa
Vassilis Spanoulis deja de manera inmediata de ser entrenador del AS Mónaco después de la reunión que mantuvo con el club y tras dejar el banquillo por segundo encuentro consecutivo, esta ves en partido de la Copa de Francia.
Los problemas que arrastra el AS Mónaco han acabado por influir en la decisión de Spanoulis y la situación se había vuelto irreversible en cuanto a su postura y que ya le llevó de no ocupar su puesto de entrenador en el último encuentro de Liga ni tampoco en las semifinales de la Copa.
El AS Mónaco recibirá al Olympiacos mañana pero ya sin Spanoulis en el banquillo. El puesto lo ocupará Sergei Gladyr, que asumirá las funciones de entrenador del equipo temporalmente hasta que se decida si hay un nuevo técnico, y con Markoishvili como su asistente inmediato.
Finalista de la Euroliga
Spanoulis llegó al AS Mónaco el 26 de noviembre de 2024 y, en su primera temporada en el Principado, llevó al equipo a la final de la Euroliga, eliminando al Olympiacos en la semifinal. Finalmente, perdió la final a manos del Fenerbahçe de Jasikevikcius.
Durante su etapa en el Mónaco, ganó la Copa de la Liga francesa hace unas semanas. Sin embargo, la temporada pasada no logró ganar la Copa de Francia ni la Copa de la Liga (ambas perdieron contra el Le Mans), ni tampoco el título de liga (una derrota por 3-2 en la serie contra el París).
El conjunto del Principado deberá ‘sobrevivir’ en estos meses finales sin algunos jugadores como Nikola Mirotic, con problemas de fascitis plantar, con una posible disolución del equipo por quiebra técnica, y con un entrenador interino, hasta que no lo confirme oficialmente el club hasta final de temporada.
Gladyr toma el mando
Precisamente Sergei Gladyr inició su etapa como entrenador con una victoria contra el Nanterre por 83-88, lo que permitió al Mónaco clasificarse para la final de la Copa de Francia contra el Le Mans.
A pesar del gran partido de Roko Prkcin (16 puntos y 9 rebotes), el equipo local no pudo controlar a las estrellas visitantes. Seis jugadores del AS Mónaco terminaron el partido con dobles dígitos de anotación: Jaron Blossomgame (10 puntos), Mike James (14 puntos), Elie Okobo (12 puntos), Nemanja Nedovic (14 puntos), Mathew Strazel (15 puntos) y Alpha Diallo (16 puntos).
