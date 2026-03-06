¡Máxima tensión en el Mónaco! Mike James, a empujones con un compañero tras perder contra Jasikevicius

Los problemas económicos que atraviesa el Mónaco acarrean consecuencias como las vividas anoche en Estambul. La séptima derrota en los últimos ocho partidos de Euroliga ha hecho que el equipo de Vassilis Spanoulis, vigente subcampeón de la competición y claro favorito a principios de curso a alzarse con el título, se haya desplomado en la clasificación, ocupando actualmente la décima posición.

En lo que fue la reedición de la final de 2025, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius sacó el rodillo para imponerse por 18 puntos de diferencia (88-70) en un partido que tuvo bajo control prácticamente desde el salto inicial. Talen Horton-Tucker se volvió a exhibir anotando 28 puntos y capturando ocho rebotes, tres de ellos ofensivos. No le importó mucho vivir una noche poco inspirada desde el triple (2/8) para volver a plasmar que es uno de los mejores jugadores del viejo continente.

En Mónaco, Mike James volvió a liderar la anotación de los de Spanoulis (14), pero el controvertido base americano no fue protagonista por sus puntos, sino por un episodio que ocurrió pocos instantes antes del bocinazo final.

Mike James, con el Mónaco / SEBASTIEN NOGIER

Máxima tensión entre James y Okobo

Con el partido decidido y esperando que terminase el choque, Mónaco puso en juego el último balón del duelo. Todavía quedaban unos 12 segundos, pero Elie Okobo, compañero de James en el perímetro, decidió dirigirse ya al banquillo, a sabiendas de que no quedaba nada por jugarse en términos deportivos.

Su actitud no gustó nada a un James que se encontraba en el banco, y que cuando vio al francés acercarse hacia aquella zona, no dudo en recriminarle su actitud y la acción que estaba llevando a cabo. Okobo parecía no estar para muchas historias y esa indiferencia no le gustó en absoluto a un James que no dudó en pegarle un empujón a su compañero, tal y como ha quedado recogido en diferentes vídeos filmados por aficionados del 'Fener'.

Superado por la situación, el francés no hizo el amago de responderle, y compañeros como Alpha Diallo no dudaron en meterse en medio para evitar que la situación fuese a mayores. James le siguió increpando a su compañero la actitud que había tenido, y Okobo sí que amagó con encararse con él. Por suerte, el '55' de Mónaco se apartó, y ya lo que ocurrió en vestuarios quedará como un misterio. Pero sin ninguna duda, fue una de las imágenes más lamentables, no solo de la jornada, sino de lo que se lleva de campaña.

James comentó la jugada a través de sus redes sociales

James no falló a su cita con la polémica, y tras el partido, hizo un tuit con el mensaje 'Mike James Culpable' para intercambiar opiniones con otros usuarios y soportar ciertas críticas. "Soy yo el que no respetó? Interesante apreciación" o "He estado jugando duro tratando de ganar, pero quizás tengas otra forma de calificarme" fueron algunas de sus respuestas a los mensajes que le mandaron.

Queda claro que Mónaco ahora mismo es un polvorín. Más allá del deporte, la Euroliga rompió hace unos días con la operadora televisiva que ofrecía sus partidos en Francia. Curiosamente, dicha plataforma era propiedad del dueño del club, que viene tratando con problemas económicos desde hace meses. Quedará por ver como termina la situación, pero en el principado monegasco, cualquier chispa, por mínima que sea, es suficiente para que la mecha prenda.