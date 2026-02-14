Moses Wright, el pívot 'MVP' de la Euroliga que el Barça no debería perder de vista

Moses Wright es, sin duda alguna, uno de los pívots más dominantes del baloncesto europeo. A sus 27 años, el interior de Raleigh, North Carolina, disfruta de su madurez deportiva en un Zalgiris que 'ganó la lotería' el pasado verano incorporándolo para la presente temporada.

Llegó a Kaunas tras una temporada pasada en Olympiacos en la que se perdió más de la mitad de la campaña por una enfermedad respiratoria que le mantuvo en el dique seco desde noviembre de 2024 hasta marzo de 2025. En ese segundo tramo de curso no pudo repetir el gran nivel exhibido durante la segunda mitad de la 23/24, en la que el conjunto del Pireo lo reclutó del Merkezefendi turco.

Wright fue uno de los verdugos del Barça en aquella dolorosa eliminación del equipo de Roger Grimau en los cuartos de final del Playoff de Euroliga. Su actuación más destacada fue en el tercer duelo de la serie, que se llevó el conjunto azulgrana por 80-82 pese a los 16 puntos y ocho rebotes del '5' americano.

Jan Vesely y Moses Wright, en un Barça-Olympiacos de la pasada temporada / Valentí Enrich

Está viviendo su gran año en la Euroliga

En el Zalgiris, Wright ha explotado definitivamente consolidándose como uno de los mejores pívots del continente. El antiguo asistente de Sarunas Jasikevicius en el Barça, Tomas Masiulis, le ha dado las llaves del junto interior, y en lo que va de temporada, está en 12,7 puntos y 5,9 rebotes por partido. Ha disputado los 28 encuentros de fase regular del torneo europeo, y en once de los últimos 12 partidos no ha bajado de los 10 tantos por choque.

Este pasado viernes, Wright se sacó de la manga su mejor partido desde que juega en la Euroliga. El Hapoel Tel Aviv fue la víctima del número siete de Zalgiris que se 'zampó' a los interiores del cuadro israelí. En poco más de 24 minutos en cancha, el pívot se fue hasta los 25 puntos, con un gran 8/10 en tiros de campo y un inmaculado 9/9 desde la línea de personal, a los que sumó seis rebotes, cuatro de ellos ofensivos para un total de 34 créditos de valoración en la victoria de los lituanos por 93-82 ante el que hace unas semanas era el líder de la competición. Una actuación que le valió para ser elegido mejor jugador de la jornada tras anotarse sus topes históricos en un partido en puntos, valoración y tiros libres convertidos.

Entre los mejores reboteadores del continente

Un Wright que, hasta la fecha, es el décimo máximo reboteador de la Euroliga y el octavo en cuanto a capturas ofensivas. Con sus dos metros y siete centímetros, el pívot de Zalgiris es un '5' que conoce a la perfección sus virtudes para explotarlas en pista. Un jugador que intimida en defensa, que corre rápido la pista gracias a sus cualidades físicas, y que es prácticamente imparable en la pintura rival, así como una 'bestia' en esa pelea por el rebote. Puede jugar por encima del aro y tiene algo de mano desde más allá del 6,75, aunque su especialidad es terminar con dureza en el aro rival.

No hay ninguna duda de que el nombre de Moses Wright será uno de los más cotizados el próximo verano, ya que termina contrato con Zalgiris. En una semana en la que el nombre de Sylvain Francisco ha salido a la palestra como posible fichaje para el Barça la próxima temporada, el conjunto azulgrana no debería perder de vista a su compañero de equipo.

Moses Wright, junto a Sylvain Francisco y Dustin Sleva / Euroleague

No ocupa plaza de extracomunitario

Wright aspira a firmar un gran contrato, pero los tres interiores del equipo catalán también finalizan contrato, y según lo que decida la secretaría técnica, se puede liberar una importante suma económica para tratar de incorporar a un jugador que encajaría en el estilo y la filosofía de Xavi Pascual. Además, el hecho de contar con pasaporte chipriota lo convierte en un caramelo todavía más apetecible.