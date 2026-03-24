Dónde ver el Barcelona - Anadolu Efes de Euroliga hoy por TV, online y en directo

Barça y Anadolu Efes se dan cita en el Palau Blaugrana hoy martes 24 de marzo a las 20:30 horas (CET) para disputar la 33ª jornada de la Euroliga. Después de caer de manera dolorosa contra el Real Madrid en Liga Endesa, los azulgranas se encomiendan a la competición europea donde necesitan sumar victoria tras victoria si quieren asegurar su posición en los playoffs.

El equipo de Xavi Pascual ocupa la décima posición en Euroliga con un balance de 18 victorias y 14 derrotas. El momento de los azulgranas no es el más óptimo en líneas generales, aunque la única buena noticia de estas últimas semanas llegó precisamente en Europa con la victoria en el Roig Arena contra el Valencia Basket (62-66). El técnico del Barça confía en que jugadores como Kevin Punter (15,2 puntos por partido), Tornike Shengelia (13,2) o Will Clyburn (12,9) puedan dar su mejor versión para asegurar una victoria

Tomas Satoransky y Kevin Punter, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Recibirán en el Palau Blaugrana a un Anadolu Efes que llega sin opciones de alcanzar los playoffs. El equipo de Pablo Laso, un viejo conocido rival del Barça, cuenta con un balance de 10 victorias y 22 derrotas y con su principal estrella fuera de combate: Shane Larkin. El veterano jugador estará fuera entre cuatro y seis semanas más por una lesión en la ingle, algo que aumenta exponencialmente las opciones de los azulgranas este martes.

¿Dónde ver el Barcelona - Efes hoy por TV y online?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Anadolu Efes correspondiente a la 33ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, concretamente en el canal Movistar Deportes (dial 63).

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