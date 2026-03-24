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EUROLIGA
Barça - Anadolu Efes, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 33ª jornada de la Euroliga entre Barça y Anadolu Efes
Albert Miranda
Barça y Anadolu Efes se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 33ª jornada de la Euroliga.
Barça - Anadolu Efes | DESCANSO 42-30
¡DESCANSOOOO EN EL PALAU!
Barça - Anadolu Efes | 20' 42-30
Dozier anota de dos.
Barça - Anadolu Efes | 20' 42-28
¡OTROOO 2+1 PARA EL BARÇAAAA! En este caso fue Shengelia.
Barça - Anadolu Efes | 19' 39-28
¡TRRRRRIIIIIIIIIPLEEEEEEEEEE DE CLYBUUUUURN!
Barça - Anadolu Efes | 18' 36-28
Dozier anota de dos, tras el tiempo muerto pedido por Pablo Laso.
Barça - Anadolu Efes | 18' 36-26
¡Tiempo muerto en el Palau!
Barça - Anadolu Efes | 18' 36-26
Parcial de 8-0 para el Barça.
Barça - Anadolu Efes | 18' 36-26
¡TRIIIIIIIIPLEEEE DE SATORANSKYYYYYY!
Barça - Anadolu Efes | 17' 33-26
¡2+1 de Wiily! Anota un canastón y el tiro libre adicional.
Barça - Anadolu Efes | 17' 32-26
Buen parcial del Barça con un 4-0: un canastón de Punter y luego dos puntos de Willy.
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