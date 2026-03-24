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Barça - Anadolu Efes, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Sigue en directo el partido de la 33ª jornada de la Euroliga entre Barça y Anadolu Efes

El Barça se mide ante el Efes

El Barça se mide ante el Efes / Sport.es

Albert Miranda

Barça y Anadolu Efes se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 33ª jornada de la Euroliga.

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