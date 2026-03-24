Barça - Anadolu Efes, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Barça y Anadolu Efes se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 33ª jornada de la Euroliga.

Barça - Anadolu Efes | DESCANSO 42-30 ¡DESCANSOOOO EN EL PALAU!

Barça - Anadolu Efes | 20' 42-30 Dozier anota de dos.

Barça - Anadolu Efes | 20' 42-28 ¡OTROOO 2+1 PARA EL BARÇAAAA! En este caso fue Shengelia.

Barça - Anadolu Efes | 19' 39-28 ¡TRRRRRIIIIIIIIIPLEEEEEEEEEE DE CLYBUUUUURN!

Barça - Anadolu Efes | 18' 36-28 Dozier anota de dos, tras el tiempo muerto pedido por Pablo Laso.

Barça - Anadolu Efes | 18' 36-26 ¡Tiempo muerto en el Palau!

Barça - Anadolu Efes | 18' 36-26 Parcial de 8-0 para el Barça.

Barça - Anadolu Efes | 18' 36-26 ¡TRIIIIIIIIPLEEEE DE SATORANSKYYYYYY!

Barça - Anadolu Efes | 17' 33-26 ¡2+1 de Wiily! Anota un canastón y el tiro libre adicional.