Adam Silver: "Conversamos con el Madrid y con otros clubes españoles"

Adam Silver, comisionado de la NBA, confirmó que desde la liga estadounidense se han mantenido conversaciones con el Real Madrid, así como con "otros clubes españoles", en relación al proyecto NBA en Europa, que podría conllevar a la retirada o renuncia de licencias de la Euroliga desde la próxima temporada.

El máximo mandatario de la liga estadounidense habló este jueves, minutos antes del partido que disputarán los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies en el Uber Arena de la ciudad alemana de Berlín, donde afirmó que, además del Real Madrid, otros clubes españoles también han conversado acerca del proyecto, aunque no quiso dar más detalles y aseguró que se trató de "una ronda inicial de conversaciones".

"No estoy en condiciones de confirmar informaciones concretas. Lo confirmaré más adelante. Hemos mantenido conversaciones con el Real Madrid y con otros clubes españoles. Pero, como he dicho, se trata de una ronda inicial de conversaciones que se han prolongado durante algún tiempo y que yo clasificaría más bien como una recopilación de información para asegurarme de que entiendo perfectamente lo que supondría una inversión a largo plazo, una inversión adicional en el baloncesto europeo. Por lo tanto, sería prematuro en este momento hablar de conversaciones más específicas con ningún club", afirmó Silver.

Financiación de los inversores y los clubs

El comisionado explicó que el proyecto no será rentable desde el primer día, y la financiación provendrá de los inversores o de los propios clubes: “La financiación provendrá inicialmente de los clubes miembros de la liga, de sus inversores. Si lanzáramos con éxito esta nueva liga, tardaría un tiempo en convertirse en una empresa comercial viable. Piensen en la WNBA. No estoy sugiriendo que haya compatibilidad, incluso si quisiéramos crear una liga femenina en Europa en el futuro. Lo que les estamos diciendo a las partes interesadas es que deben tener una perspectiva a largo plazo”.

Refiriéndose a la adaptación del modelo de la NBA a Europa, Silver añadió: “Es fundamental que respetemos la tradición del baloncesto europeo. Nuestro socio es la FIBA, y estamos intentando encontrar la mejor combinación entre lo antiguo y lo nuevo. Y no solo la FIBA, sino también organizaciones europeas que entienden lo que hace único al baloncesto europeo”.

Sobre la carta que ha enviado la Euroliga a la NBA advirtiendo que no se puede negociar con equipos con contrato, Silver explicó que "envié las cartas legales a mis abogados y no creo que sea inevitable tener un enfrentamiento".

"Creo que tenemos la oportunidad de hacer crecer el juego. No estamos compitiendo con otros deportes u organizaciones de baloncesto; estoy centrado en el panorama competitivo con otras opciones de entretenimiento. Somos un producto de entretenimiento deportivo. Si pensara que el techo es la Euroliga actual, no dedicaríamos tanto tiempo y atención a este proyecto. Hay espacio para todos y para que alguien sea fan tanto de su club de fútbol favorito como de su equipo de baloncesto favorito", dijo el comisionado.