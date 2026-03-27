La espectacular jugada de Álvaro Folgueiras en el March Madness: "Soy del sur de España, donde somos un poco más inteligentes"

Álvaro Folgueiras sigue demostrando su calidad en Estados Unidos. El alero español volvió a dejar una jugada para el recuerdo en la victoria de su equipo frente a Nebraska, que clasificó a los suyos para la 'Elite 8' de la March Madness de la NCAA. El malagueño acabó con unos grandes números y dejó una frase que dará que hablar tras el partido.

"Soy del sur de España... somos conocidos por ser un poco más inteligentes y listos para la vida que otros lugares...", comentaba Folgueiras acerca de la acción que zanjó la victoria de Iowa e hizo que sus compañeros se levantaran de sus asientos en el banquillo. El español está siendo uno de los grandes nombres de las últimas semanas en este campeonato.

El 'pulpo Fol' aprovechó un error claro de la defensa rival, que intentó presionar un saque de fondo, pero contaba con tan solo cuatro jugadores en pista. Una situación de la que solo se dio cuenta Folgueiras, que no dudó en correr hacia el aro rival para que le dieran el pase en largo. Además de aprovecharlo, forzó la falta en defensa y sacó un 2+1 que sentenció el encuentro.

"La leyenda de Álvaro Folgueiras continúa", comentaba el narrador del partido en Estados Unidos. El sexto hombre de Iowa acabó el partido con 16 puntos (4/4 en tiros de dos y 2/3 en triples), dos rebotes, dos asistencias y tres robos en un total de 29 minutos. Su equipo se enfrentará a Illinois o Houston el sábado por un puesto en la Final Four.

"Queremos demostrar a la gente que se equivocaron con nosotros. Aquí no tenemos estrellas. Todos somos importantísimos. No importa quién salga en el periódico ni quién tenga más fama. Simplemente jugamos los unos para los otros. Jugamos por el equipo. Eso es lo único que importa", comentaba Folgueiras después de la victoria clave ante Nebraska.

Tanto el alero malagueño como Aday Mara están representando a España en la NCAA. Y lo están haciendo a la perfección. De hecho, ambos jugadores lideran el +/- del March Madness. Una tendencia que llama la atención, ya que Hugo González también ha destacado en este apartado en la NBA. La aportación tanto defensiva como ofensiva de ellos se hace notar en América.