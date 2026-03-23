Un triple del español Álvaro Folgueiras elimina al vigente campeón del March Madness

Iowa firmó una de las grandes sacudidas del March Madness al tumbar 73-72 al campeón vigente, Florida, en la segunda ronda del torneo. El equipo de Ben McCollum resistió la reacción final de los Gators y encontró el golpe definitivo en la última posesión, cuando Bennett Stirtz rompió la presión, levantó la cabeza y encontró a Álvaro Folgueiras, que clavó el triple ganador a falta de 4,5 segundos. El malagueño cerró la noche con 14 puntos y 5 rebotes, en un duelo que Iowa había controlado durante muchos minutos, pero que parecía escaparse cuando Florida remontó en el tramo decisivo. Entonces apareció Folgueiras para firmar una de esas canastas que cambian un torneo.

Más allá de la jugada final, Folgueiras representa muy bien el perfil del jugador moderno. Es un ala-pívot de 2,08 que puede abrir el campo, pasar, rebotear y tomar decisiones con criterio. Nacido en Málaga, pasó por DME Academy en Florida antes de explotar en Robert Morris, donde fue elegido mejor jugador de la Horizon League tras promediar 14,1 puntos, 9,1 rebotes y 3,2 asistencias. Ese crecimiento le abrió la puerta de Iowa, donde en su primer curso en la Big Ten ha aportado 8,3 puntos, 3,8 rebotes y 2,3 asistencias por partido, además de confirmar que no le tiembla la mano en los momentos calientes.

Llegan los Sweet Sixteen

En clave española, quedan dos jugadores en el cuadro masculino del March Madness. Siguen vivos Folgueiras con Iowa y Aday Mara con Michigan, ya clasificado para el Sweet Sixteen. En cambio, ya han caído Mario Saint-Supery con Gonzaga, Rubén Domínguez con Texas A&M y el dúo de High Point formado por Owen Aquino y Conrad Martínez.

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El siguiente reto de Iowa y Álvaro Folgueiras llegará en los 'Sweet Sixteen' ante Nebraska, dentro de la Región Sur, en Houston. Será otro examen durísimo, pero después de eliminar al vigente campeón con un tiro sobre la bocina, Iowa ya ha demostrado que en este torneo sabe moverse perfectamente en el caos. La mágia del March Madness es precisamente esto, que lo inimaginable, a veces, puede passar.