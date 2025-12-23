La aventura estadounidense de Aday Mara, una de las perlas españolas con futuro NBA

El baloncesto español vivió una generación dorada con nombres prácticamente irrepetibles, como Pau y Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, u otros como Ricky Rubio, que todavía está en activo.

Sin embargo, en una clara época de transición, están emergiendo talentos que ilusionan al aficionado español a medio y largo plazo. Aday Mara es uno de ellos. El gigante de 221 centímetros, canterano del Basket Zaragoza, abandonó el club maño tras debutar con el primer equipo, y disputar la Liga Endesa durante la temporada 2022-23.

Decidió dar el salto y emprender una nueva aventura formativa en el baloncesto universitario de los Estados Unidos. Aceptó la oferta de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), donde pasó sus dos primeras temporadas en el otro lado del charco. Mara pagó el peaje de la adaptación, y en su periplo angelino tuvo participaciones muy secundarias, algo que podía entrar dentro de lo 'normal'.

Sacando su mejor versión en Michigan

Este pasado verano, apostó por un cambio de aires, firmando un nuevo contrato con Michigan Wolverines, y sus prestaciones han mejorado de forma considerable. Actualmente, está registrando unos promedios cercanos al doble doble, con más de diez puntos, y casi nueve rebotes por partido. Lo más destacable, en comparación con sus dos primeros cursos, es que está jugando más del doble de minutos.

Recientemente, Aday Mara se pronunció acerca de la decisión que tomó hace prácticamente dos años y medio, asegurando que no era una cuestión económica: "Mi decisión de venir a la NCAA no fue para nada económica, fue una decisión que tomé pensando en el futuro y en poder jugar en la NBA, que es lo que quiero", comentó.

Su deseo de jugar con la selección

Más allá de cumplir el sueño de jugar en la NBA, otro de los grandes objetivos a medio y largo plazo en la cabeza de Aday Mara es el de establecerse como jugador en la selección española. Con el equipo dirigido por Chus Mateo en plena reconstrucción, el gigante español tiene números de ser importante para el futuro de la selección: "Con Chus hablamos de vez en cuando y muy bien. Que se esté fijando en lo que hago y me vaya preguntando es muy bueno. En enero vendrá a vernos también, le estoy muy agradecido", comentó en 'esRadio'.