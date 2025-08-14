Baloncesto
El escolta Mark Hughes ficha por el Bàsquet Girona
Firma por una temporada y llega tras firmar una buena campaña con el Betis en Primera FEB
EFE
El escolta estadounidense Mark Hughes se ha comprometido por una temporada con el Bàsquet Girona, según ha anunciado el club catalán.
Hughes, de 28 años y 199 centímetros, llega a Fontajau tras jugar con el Real Betis en la categoría de plata del baloncesto español. La temporada pasada firmó 16,3 puntos (con 50% de acierto en triples), 4 rebotes y 1,6 asistencias y en poco más de 28 minutos por partido.
En la Final a Cuatro para ascender a la Liga Endesa el nuevo jugador del Girona llevó sus cifras hasta 21,4 puntos, 5 rebotes y 2,7 asistencias en 29,5 minutos de juego.
Antes había jugado en la liga inglesa (Worcester Wolves), en la LEB Plata (Club Deportivo La Roda) y la LEB Oro (ICG Força Lleida y Estudiantes) y en la liga alemana y la Eurocopa con el Hamburg Towers.
El director deportivo del equipo gerundense, Fernando San Emeterio, ha destacado que Hughes es "un jugador que se ha ido trabajando poco a poco y que tiene una trayectoria parecida a la del Bàsquet Girona: creciendo progresivamente, paso a paso".
También ha reivindicado que es un jugador que aportará "eficiencia y versatilidad" al conjunto de Moncho Fernández y que la temporada pasada demostró que está preparado para dar "este paso adelante".
