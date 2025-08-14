Isaac Nogués, cerca de un Valencia Basket que apuesta por el futuro

Isaac Nogués (21 años, Badalona) podría regresar a España para jugar en la Euroliga de la mano de uno de los mejores equipos de la ACB. Tras incorporarse este verano a la selección española para preparar el Eurobasket, el jugador estaría a punto de fichar por el Valencia Basket, según adelantó el periodista Óscar Herreros. Formado en el Joventut, Nogués jugó la última temporada en los Rip City Remix de la G-League y participó en la Summer League con los Sacramento Kings. Ahora, y tras tener muy complicado su continuidad en los Estados Unidos, todo apunta a que pondrá rumbo a la Liga Endesa para continuar su proyección en un club de máximo nivel como es el Valencia Basket y cuyo proyecto sigue sumando tanto a jóvenes promesas como a jugadores de primer nivel.

Isaac Nogués ya trabajó con la selección este martes en el Olímpic / FEB

Además, en uno de los entrenamientos que la selección española está llevando a cabo en la ciudad de Badalona, donde los de Scariolo disputarán un amistoso ante Francia, Nogués entrenó bajo la mirada de distintos entrenadores de la máxima competición española de baloncesto como Dani Miret, Joan Peñarroya o Pedro Martínez quien, precisamente, entrena al equipo valenciano desde la temporada pasada.

Entrenadores como Pedro Martínez, Dani Miret o Joan Peñarroya presenciaron uno de los entrenamientos de la selección española en el Olímpic de Badalona / Baloncesto ESP

Un talento extraordinario

El mercado de Valencia Basket está siendo extraordinario. Neal Sako, Darius Thompson o Omari Moore son algunas de las caras nuevas del equipo de Pedro Martínez. Un equipo formado para dar su mejor versión en el regreso de los valencianos a la Euroliga tras un año fuera de la competición. Sin embargo, la apuesta de Valencia Basket no solo se centra en la incorporación de nuevos jugadores. La renovación de Jean Montero, Mejor Joven de la Liga Endesa 2024-25, y el haber podido retener a Sergio De Larrea una temporada más, hacen del proyecto de Valencia Basket uno de los más prometedores de toda Europa.

Más experiencia americana

Nogués no es el único jugador que llegaría a Valencia procedente de Estados Unidos. Hace unas semanas, los valencianos anunciaron la contratación de Álvaro Cárdenas por dos temporadas. El Andaluz, procedente de Boise State University, brilló como mejor pasador de la conferencia Mountain West con 6,9 asistencias por encuentro y un Pure Point Rating (estadística que mide la habilidad de un jugador a la hora de manejar la pelota y crear oportunidades para anotar para sí mismo o sus compañeros de) de 6,4 que le permitió colocarse como el undécimo de toda la NCAA. El granadino firmó además 11,5 puntos, 3,1 rebotes y 1,4 robos en su último curso universitario