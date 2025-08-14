Primeras imágenes de la camiseta del Barça, con Kobe Bryant en el horizonte

El Barça aprovecha sus últimos 15 días de vacaciones antes de volver al trabajo. El 1 de septiembre arrancará la pretemporada, y dos días después, la expedición azulgrana viajará a Encamp para hacer un stage de tres días que se culminará con un amistoso ante París Basketball el día 6 a mediodía.

Sin la clasificación para la Supercopa de este 2025, la pretemporada del Barça se cocinará a fuego lento, con un par más de amistosos ante Bàsquet Girona (12/09) y Hiopos Lleida (26/09), disputando entre ambos compromisos una Lliga Catalana en el que Joan Peñarroya y sus jugadores defienden título. Morabanc Andorra (17/09) y Joventut (19/09) serán los rivales del conjunto azulgrana en la fase de grupos, a los que deberán derrotar para lograr el pase a la gran final del domingo 21.

Deberes pendientes

Todavía hay deberes a completar antes de arrancar el curso, como son la llegada de un pívot, que apunta a ser Youssoupha Fall, y otro jugador interior para la posición de '4', para dar descanso a Tornike Shengelia la próxima campaña. El francés Amine Noua es muy del gusto de la secretaría técnica, pero se sigue esperando la decisión del exjugador de Covirán Granada.

Fall, Vesely y Willy volverán a ser los pívots del Barça la próxima temporada / Javi Ferrándiz

En cuanto el roster azulgrana quede completado, pocos detalles más quedarán por desvelar de cara al proyecto de la 25/26. Uno de ellos es la nueva equipación de la sección, en una campaña que viene marcada por el acuerdo con Nike para que la segunda equipación del equipo de fútbol vista la marca de Kobe Bryant, fan declarado del conjunto azulgrana y que nunca escondió el amor por el equipo catalán. Fueron varias sus presencias, tanto en Barcelona como en alguna gira del equipo de fútbol por Estados Unidos, en los que Bryant posaba con la elástica azulgrana con una sonrisa de oreja a oreja.

El difunto jugador de básquet Kobe Bryant con los jugadores del club / El difunto jugador de básquet Kobe Bryant

La marca Kobe Bryant, ¿presente en el basket azulgrana?

La segunda equipación tiene un tono amarillo, similar al de Los Angeles Lakers, y detalles de 'Black Mamba', el apodo con el que se conocía al jugador. De cara a la próxima temporada, SPORT ha podido confirmar que la segunda equipación de la sección de baloncesto será una adaptación de la del fútbol, de manera que el equipo también estará ligado a la marca 'Kobe Bryant' esta próxima campaña, aunque por el momento, no han trascendido imágenes de la camiseta.

Lamine Yamal celebra su doblete en Seúl / Valentí Enrich

Quedará por ver si el club decide comercializarla, algo poco habitual con las segundas equipaciones, pero que sí que se hizo hace un par de cursos con la equipación de la señera. El Barça y Nike tienen una oportunidad de oro para comercializar tanto la camiseta como alguna línea de ropa que guarde relación con la figura de Kobe y el baloncesto azulgrana.

Punter posa con la nueva camiseta del Barça

Sí que han aparecido imágenes en la web del club de la primera equipación, que recupera las franjas verticales en las que se intercalan el azul y el grana. El elegido para posar con la camiseta ha sido un Kevin Punter que volverá a ser uno de los líderes del equipo, y cuya vinculación con el Barça se ha extendido hasta 2028.

Kevin Punter, con la camiseta del Barça de basket de la temporada 25/26 / FCB

Los dorsales recuperan el amarillo más clásico de los últimos años, y pese a que todavía no hay fecha oficial para su lanzamiento, todo apunta a que la camiseta llegará a las tiendas del Barça con el inicio de la temporada.