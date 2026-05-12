Las dudas de LeBron James: "No sé qué me depara el futuro"

LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, afirmó este lunes, tras la derrota de su equipo contra los Oklahoma City Thunder que puso fin a su temporada, que no sabe lo que le "depara el futuro". La derrota 110-115 contra los Thunder cerró 4-0 las semifinales del Oeste y, con la temporada de los Lakers terminada, se abrió el debate sobre el futuro de LeBron, que a sus 41 años será agente libre.

"No sé, está demasiado fresco. Después de la derrota no sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré", afirmó la estrella que se mostró frustrado de cómo acaba la temporada y sin poder contar con Luka Doncic, lesionado, que no ha podido ayudar al equipo.

James lleva ocho años en los Lakers, con los que fue campeón NBA en 2020 y con los que firmó en 2024 un contrato de dos temporadas y 104 millones. King James aseguró que se siente muy satisfecho con su campaña, pese a haberse encontrado en una situación para él desconocida. "Nunca fui tercera opción en mi vida, poder brillar en ese rol fue muy bueno para mí a estas alturas de mi carrera", admitió.

LeBron James (c), de Los Ángeles Lakers, abandona la pista tras la eliminación ante Oklahoma por un contundente 4-0 / CHRIS TORRES / EFE

La clave, el compromiso

James dijo que planea "replantearse las cosas con mi familia, hablar con ellos y pasar tiempo con ellos" durante las próximas semanas para tomar una decisión informada. También reflexionará sobre si quiere seguir dedicando tanto de su vida a este deporte durante una vigésimo cuarta temporada o más.

"Creo que para mí se trata del proceso", dijo James. "Si puedo comprometerme a seguir disfrutando del proceso de llegar al estadio cinco horas y media antes de un partido para empezar a prepararme, darlo todo, lanzarme a por los balones sueltos y hacer todo lo necesario para salir a jugar".

LeBron James, en una acción del cuarto encuentro en el Crypto.com Arena, donde acabó la temporada tras el 4-0 de los Thunder / CHRIS TORRES / EFE

"Llegar a los entrenamientos, al entrenamiento de las 11, y estar allí a las 8 preparando mi cuerpo, mi mente, preparándome para entrenar, para darlo todo. Así que creo que, para mí, siempre ha sido un apasionado del proceso... por lo que creo que eso sería un factor importante", explicó a los medios.

Sin contrato...de momento

LeBron James jugó su último encuentro de la temporada con los Lakers y quizá fue el último con la franquicia angelina tras ocho años en el equipo / CHRIS TORRES / EFE

Por primera vez en su etapa con los Lakers —acaba de completar su octava temporada con Los Ángeles, su periodo consecutivo más largo con cualquiera de las tres franquicias en las que ha jugado, incluyendo los Cleveland Cavaliers y el Miami Heat— James inicia la temporada baja sin contrato ni opción de renovación y será agente libre sin restricciones.

Fue el jugador mejor pagado de Los Ángeles en la temporada 2025-26, con un salario de 52,6 millones de dólares. Fue seleccionado para el All-Star y promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes en la temporada regular.

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