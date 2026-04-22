LeBron James hace olvidar a Luka Doncic en los Lakers

LeBron James volvió a sostener a los Lakers en otra noche grande de playoff. El veterano fue decisivo en la victoria de esta madrugada ante Houston por 101-94, con una actuación de peso en los dos lados de la pista y una presencia constante en los momentos de mayor exigencia. Firmó 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, números que explican su impacto pero no lo resumen del todo. También marcó el ritmo, ordenó los ataques y asumió la responsabilidad cuando el equipo más lo necesitaba para poner el 2-0 en la serie.

Su partido cobra todavía más valor por el contexto. Sin Luka Doncic, aún fuera y sin previsión de regreso en esta primera ronda, LeBron ha dado un paso al frente y ha cogido galones con una naturalidad que sigue asombrando a la liga. A sus 41 años, lejos de administrar esfuerzos o vivir de la memoria, continúa respondiendo como la gran referencia competitiva de los Lakers. No se trata solo de anotar, sino de mandar en el juego, de tomar buenas decisiones y de transmitir una seguridad que contagia a todo el grupo. En un equipo con bajas importantes, su figura vuelve a ser el punto de apoyo sobre el que se construye todo.

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Y no ha sido un caso aislado en esta eliminatoria. Ya en el primer partido de la serie fue clave en el 107-98 inicial, cuando aportó 19 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes para guiar a unos Lakers muy castigados por las ausencias. Aquel día dirigió más que remató. Esta madrugada, además de dirigir, castigó. Dos registros distintos para una misma conclusión. Pese a la edad, pese al desgaste y pese a los años acumulados, LeBron sigue siendo la referencia de los Lakers, el jugador al que miran sus compañeros cuando el partido se complica y el nombre que sigue marcando la diferencia en una serie que, por ahora, lleva claramente su sello.