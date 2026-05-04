LeBron James incendia las redes: "Estoy arruinado"

En las últimas horas, se ha vuelto viral en redes una aparición de LeBron James en la que la estrella de Los Angeles Lakers, por muchos considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia, afirma que "estoy arruinado". Al ser preguntado por su fortuna, el 'rey' sorprendió al explicar que a él todo le salía gratis y que solo tenía unos miles de dólares en el banco, algo que, pese a parecer que lo dice en un tono de broma, no ha sentado muy bien a sus aficionados y detractores.

"En una búsqueda rápida en Google dice que tu fortuna es de 1.200 millones de dólares", le preguntan. Algo que empieza a matizar con un: "¿Ahora queréis que me ponga a mentir? Eso de Google es mentira. Es mentira, está mal".

"¿Es más o es menos?", siguió insistiendo el entrevistador, a lo que LeBron no tuvo reparo en confirmar que: "Mucho menos. Muchísimo menos. Tengo un par de miles en el banco y ya está. Un par de miles. Mis hijos tienen todo el dinero ahora". Algo que continuó defendiendo más tarde con argumentos que no han convencido a los usuarios de la red social X: "Solo su reloj vale más de lo que ha ganado todo mi árbol genealógico", expresó uno de ellos.

"A mí todo me sale gratis"

"A mí todo me sale gratis. Todo lo que llevo encima es gratis. La camiseta, gratis, ¿los pantalones?, también. Mi anillo de casado, gratis. La gorra, todo… gratis. Te lo estoy diciendo". Como explicábamos, uno de los objetos que más controversia ha generado es el reloj, "¿Pero el Richard Mille no fue gratis, es imposible?", algo que LeBron también explicó: "sí, esto también fue gratis. Es una edición LeBron James de Richard Mille".

Richard Mille edición LeBron James / @kingjames

Un reloj valorado en 400 mil dólares

Según las informaciones, esta exclusiva edición del Richard Mille LeBron James, que cuenta con tan solo 150 unidades, tiene un precio oficial de catálogo que ronda los 405 mil dólares. Este coste claro, se dispara en la reventa, dónde afirman que puede superar el millón de dólares fácilmente.

Así pues, este exclusivo reloj Richard Mille RM 65-01 "LeBron James", mezcla alta relojería, estética futurista y guiños directos a los Lakers. Con caja de carbono negro y cuarzo amarillo, esfera esqueletizada, colores morado y dorado y el logo personal del jugador, es una pieza que también cuenta con uno de los movimientos automáticos más complejos de la marca: un cronógrafo ratrapante RMAC4 con 60 horas de reserva de marcha.

"Gracias al increíble equipo por darme la oportunidad de hacer realidad este proyecto, por todos los detalles, la historia que cuenta y el significado que hay detrás de este reloj", publicó LeBron James en su instagram en el día de su lanzamiento.

LeBron James da la estocada a los Rockets / EFE

Casi 600 millones solo en salarios

Destacar que, pese a las afirmaciones de LeBron, el alero ha recibido, según varias informaciones, una cifra cercana a los 600 millones de dólares tan solo en lo que a salarios se refiere. Desde que debutó en 2003 con los Cleveland Cavaliers, después en su etapa en Miami hasta la actualidad en Los Angeles Lakers, la cantidad que marcan los reportes ascienden a 581 millones de dólares, siendo esta la más altas de la historia de la liga, según el ranking de career earnings del portal Spotrac.

"Mis hijos tiene ahora todo el dinero"

"No tengo dinero, tío. Estoy arruinado. Mis hijos tienen todo el dinero ahora. Ellos tienen la pasta. Ahora ellos cuidan de papá. Yo no tengo nada. Estoy pelado", acabó diciendo.