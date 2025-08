Vildoza: “En Girona, nunca me faltará entrega y corazón”

El Bàsquet Girona tendrá que esperar un poco más de tiempo para poder contar en sus filas con su último gran fichaje, el base argentino José Vildoza, que se encuentra con su selección preparando el FIBA AmeriCup que se disputará a finales de Agosto en Nicaragua.

A pesar de estar centrado con la ‘albiceleste’ donde comparte juego con los azulgranas Juani Marcos y Nicola Laprovittola, ya tiene ganas de llegar a Girona para incorporarse a su nuevo equipo y aportar lo que se espera de él.

“Soy un jugador versátil, que puede jugar tanto de base como de escolta, capaz de anotar y pasar desde el pick and roll o en situaciones de uno contra uno. Intento jugar siempre con determinación y energía”, explicaba en declaraciones a su nuevo club.

Vildoza ha recibido mucha información del club de jugadores como Juani Marcos, que ahora ha fichado por el Barça / ARG

“Creo que jugar tanto de base como de escolta me hace ser algo impredecible. También el poder generar no sólo desde el ‘pick and roll’, sino también en acciones de uno contra uno”, dijo Vildoza.

Más compañía argentina

Reconoce que le convenció la dirección técnica y contar más compañeros de su país, fue un factor importante a la hora de decidirse. “Haber podido hablar con el entrenador y el director deportivo fue clave a la hora de tomar la decisión. También va influir el hecho de que haya dos argentinos (Maxi y Juan).

“Ambos me hablaron muy bien del club y de la ciudad. Maxi le conozco desde hace tiempo y compartí cuatro años con él en Argentina. Volver a jugar con él también fue un factor importante", dijo.

El base tuvo también un mensaje directo a su nueva afición. “A la gente de Girona les digo que lo voy a dar todo para ayudar al equipo. Por mi parte, nunca faltarán entrega y corazón”, finalizó.