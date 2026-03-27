Dani Miret renueva con la Penya hasta 2028 y refuerza su apuesta por el modelo de club

El Asisa Joventut ha asegurado la continuidad de su entrenador, Dani Miret, que ha renovado su contrato hasta 2028, con una temporada adicional opcional. Una apuesta firme por la estabilidad y por un proyecto que prioriza la identidad, la formación y el crecimiento sostenido. En el acto, estuvieron presentes Juanan Morales, presidente del club, Jordi Martí, director deportivo, y la totalidad de la plantilla y staff, más allá de su familia más cercana.

“Muy contento de poder continuar en este gran club, el de mi ciudad”, aseguró Miret tras hacerse oficial el acuerdo. El técnico verdinegro quiso poner en valor la confianza de la entidad: “La han demostrado con hechos. No fue una decisión sencilla, fueron muy valientes y han estado a mi lado en los malos y en los buenos momentos”.

Miret también tuvo palabras de agradecimiento para su entorno más cercano dentro del club: “Gracias a mi staff, a los jugadores y a mi familia. He estado muy bien rodeado estos años”. Además, destacó el papel de la afición en el crecimiento del equipo: “Es importantísimo recibir su cariño desde el primer momento. El ambiente en el Olímpic es cada vez mayor y la cultura de club sale reforzada”.

Un proyecto basado en la identidad

El técnico dejó claro que el camino de la Penya pasa por reforzar su esencia. “Somos un equipo especial y tenemos que hacer que este factor diferencial se note en todo lo que hacemos”, afirmó. En este sentido, insistió en la importancia de la formación y el equilibrio en la plantilla: “Hay que dar valor a nuestros jóvenes y que los más experimentados mantengan la ilusión. Estoy orgullosísimo de lo que tenemos. Ganaremos o no, pero el objetivo es darlo todo”.

Miret también subrayó el perfil humano del vestuario: “Hay jugadores con mucha clase, educados y respetuosos. Personas que valen mucho la pena en un mundo donde muchas veces esto es una excepción”. Para el entrenador, esa combinación es clave: “Tenemos jugadores con carreras espectaculares y otros a los que damos un valor muy grande. Es una mezcla de la que sacamos mucho orgullo”.

Presente y ambición

Pese a la renovación a largo plazo, el técnico se mostró centrado en el día a día. “Me imagino muchos años aquí, pero cada paso lo doy pensando en el presente”, explicó. De hecho, ya pone el foco en el siguiente reto ante el CB Gran Canaria: “Es un equipo muy bueno en muchos aspectos. Solo intento hacerlo un poco mejor que ayer y dar el 110%”.

El crecimiento del equipo también se refleja en el Olímpic: “Me quedo con los partidos en los que hemos conseguido victorias de prestigio. Cada vez vamos a más, con más fuerza”. Y lanzó un aviso: “Tiene que dar igual quién venga a jugar aquí, deben saber que es muy difícil ganar a la Penya”.

Orgullo de Badalona

Por último, Miret reivindicó el arraigo del proyecto: “Ser de Badalona es un plus. Te da un extra cuando defiendes tu casa”. Y dejó una declaración de intenciones clara: “Es imposible estar en un proyecto mejor que el de la Penya. Quiero disfrutarlo, pero también seguir empujando para salir de aquí con una gran imagen”. Con esta renovación, el Joventut consolida su hoja de ruta y refuerza un modelo que mira al futuro sin perder su esencia.