Un BAXI Manresa crecido recibe en la Champions a La Laguna Tenerife

Tras la espectacular victoria del BAXI Manresa en la pista del Barça, ahora le llega otro ‘coco’ al conjunto de Diego Ocampo, en la Basketball Champions League, La Laguna Tenerife de Txus Vidorreta. Los canarios también ganaron su primer partido de esta liguilla y son un equipo hecho para ganar la competición.

El BAXI Manresa prepara desde este lunes el partido de BCL con el objetivo de mantenerse invicto en la competición y mantener las primeras posiciones del Grupo K en este Top16. El equipo quiere seguir la buena dinámica que lleva y ser competitivo también frente a uno de los grandes favoritos para ganar la competición.

En el otro lado de pista habrá un equipo con muchísima experiencia, sobre todo en esta competición. La Laguna Tenerife, dirigido por Txus Vidorreta, no necesita presentación para muchos de los aficionados manresanos: un equipo que mantiene un bloque de jugadores desde hace temporadas y está diseñado para poder luchar por todos los títulos que disputa.

Jugadores con experiencia

Jugadores como Marcelinho, Shermadini, Sastre, Guerra o incorporaciones más recientes como Kramer y el exmanresano Lluís Costa. Un conjunto experimentado y con talento contrastado.

Marc Estany valoraba al equipo tinerfeño al que consideró “un equipo que mantiene un núcleo de jugadores y el propio entrenador de hace temporadas, se conocen mucho y tienen un estilo muy claro”, decía. “Ofensivamente destaca por encima del resto porque tienen mucho éxito en las posesiones que hacen, generan mucho a partir del bloqueo directo con sus dos bases, y buenos tiradores de 3 puntos; será un partido muy exigente física y mentalmente».

Para Vescovi “son un equipo con mucha experiencia, que están echando muy bien desde fuera y con jugadores muy capaces de jugar desde el pick and roll; el ambiente que se genera aquí [Nou Congost] no lo he vivido en ninguna parte, es muy bonito tenerlo en casa y agradecidos a las personas que vienen a apoyarnos”, dijo.

Diego Ocampo aún no podrá contar con Jaume Sorolla para el partido de este miércoles a las 20.45.