El Bàsquet Girona disputará la FIBA Europe Cup la próxima temporada

Después de completar la mejor temporada en la ACB, el Baloncesto Girona aún un nuevo reto para la próxima temporada: la FIBA Europe Cup. La posición clasificatoria le acredita para estrenarse en la competición europea en uno de los torneos organizado por la FIBA. Así, el club iniciará su recorrido competitivo continental doce años después de su fundación y cuatro temporadas desde el ascenso a la élite del baloncesto estatal.

El formato de competición consta de dos fases regulares y una fase eliminatoria en la que dieciséis equipos se disputarán la copa desde los octavos de final. En el abono del Baloncesto Gerona está incluida la primera fase del campeonato europeo. En caso de que el equipo avance en la competición europea, se informará del procedimiento por los canales oficiales del club.

Marc Gasol: "Un premio merecido"

El presidente del Bàsquet Girona, Marc Gasol, valoró la presencia del equipo en Europa la próxima temporada. “Muy contento de que el equipo pueda participar la próxima temporada en la FIBA Europe Cup. Después de una muy buena temporada, es un premio merecido poder competir en Europa y compartir esta experiencia con nuestra afición. ganas de empezar esta nueva aventura europea y muy contento por todo lo que representa.”