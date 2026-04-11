La remontada del Bàsquet Girona murió en la orilla en 'territorio Marcelinho'

Pasan los partidos, pasan las semanas y la figura de Marcelinho Huertas sigue adquiriendo caracteres míticos con una sensacional actuación tras otra a mes y medio de cumplir 43 años el próximo 25 de mayo. El exazulgrana volvió a ser clave en la victoria de La Laguna Tenerife por 97-94 contra un Bàsquet Girona que reaccionó tarde.

La Laguna Tenerife - Bàsquet Girona (baloncesto, Liga Endesa), 11/04/2026 LIGA ENDESA TEN 97 94 GIR Alineaciones LA LAGUNA TENERIFE, 97 (26+24+22+25): Fitipaldo (10), Jaime Fernández (9), Giedraitis (15), Doornekamp (5), Fran Guerra (13) -cinco inicial-, Marcelinho Huertas (21), Shermadini (7), Abromaitis (5), Scrubb (7), Sastre (5), Alderete y Van Beck. BÀSQUET GIRONA, 94 (21+22+20+31): Needham (18), Busquets (9), Sergi Martínez (12), Livingston (11), Geben (15) -cinco inicial-, Vildoza (9), Hildreth (4), Hughes (7), Susinskas (5), Maric (4), Brunot y Ferrando.

El brasileño fue el mejor jugador del partido con 21 puntos, siete asistencias y un +36 de valoración que le permitió superar en un crédito al lituano Rokas Giedraitis (15 puntos y siete rebotes). En el bando catalán, destacó otro exbarcelonista como Sergi Martínez, autor de 12 puntos, seis rebotes y su habitual trabajo defensivo, sin olvidar a un Geben que rozó el 'doble' doble' con 15 puntos y nueve rebotes afeados por sus cinco pérdidas.

Con esta victoria, los de Txus Vidorreta se mantienen en la pelea por la clasificación para los play-off de cuartos de final con 15 victorias y obligan al Barça a derrotar este domingo al Surne Bilbao Basket si no quiere estar a dos triunfos de la eliminación. Por su parte, el equipo de Moncho Fernández queda a tres victorias de ese objetivo que nunca se fijó y mantiene una renta de seis con el descenso. Está virtualmente salvado.

Fue un ejercicio de supervivencia para los locales, que no contaron con su rutilante nueva estrella Patty Mills por decisión del técnico, obligado a reservar al australiano a sus 37 años para objetivos europeos y ligueros de más enjundia. Eso sí, al final casi le sale rana esa decisión arriesgada y valiente.

Txus Vidorreta logró una victoria muy trabajada / EFE

Giedraitis y Marcelinho Huertas encontraban su 'alter ego' en el exverdinegro Pep Busquets y Livingston en un primer cuarto lleno de alternativas que reflejaba un ofensivo 17-17 con tan solo 5:17 disputados. Los primeros desequilibrios los lideraron los internacionales españoles Joan Sastre y Jaime Fernández para abrir una pequeña brecha al final de los primeros 10 minutos (26-21).

Otro de Sastre y un mate del 'gigante' Shermadini obligaron a parar el partido a Moncho Fernández cuando tan solo se habían disputado 93 segundos del segundo cuarto (31-22). Los siguientes minutos fueron una sucesión de errores y aciertos para que prácticamente nada cambiase en el ecuador del choque (50-43).

Needham y Geben apretaron mucho el marcador (52-50) y un mate del lituano le dio la vuelta (59-60, min. 25:39), pero ahí apareció Marcelinho Huertas para dirigir a los suyos otra vez al borde de los dos dígitos de ventaja al final del tercer cuarto (72-63). En el último, los locales ganaban por 85-74 a 4:45 del final, pero la reacción visitante estuvo a punto de forzar la prórroga.

Fitipaldo anotó uno de sus dos tiros libres con 92-90 y Vildoza convirtió los dos para un inquietante 93-92 a falta de 13.4. Un segurísimo Huertas y otra vez el argentino tampoco fallaron y Fitipaldo hizo lo propio con dos lanzamientos libres que fueron clave a cinco segundos del final. Ahí no entró el triple sobre la bocina de Susinskas y los insulares ganaron por 97-94.