Marc Gasol toma la palabra en el Bàsquet Girona: "Nuestra responsabilidad es hacer un club sostenible"

En un encuentro informal con los periodistas, Marc Gasol ha analizado el momento clave que vive el proyecto gerundense. Durante la conversación, se trataron temas estratégicos como la modernización de Fontajau, la identidad de la plantilla y el buen momento de los banquillos del primer equipo masculino y femenino. El presidente puso el foco en la estabilidad del club: “Estamos evolucionando y debemos tener paciencia. El proceso se ha acelerado mucho y nuestro trabajo ahora es dar los recursos necesarios para que esta estructura sea sólida”.

La Final Six: un premio al trabajo del Spar Girona

Dentro de esta visión de club unitario, Gasol puso en valor el camino del Spar Girona hasta la cita europea de Zaragoza: “Poder estar a estas alturas compitiendo por títulos europeos es un reflejo y un premio a lo que se ha hecho durante todo el año. Me gusta muchísimo que el equipo haya sabido sobreponerse al desgaste y me hace feliz verlas disfrutar de este momento”. Según el presidente, esta unión se traslada a la grada: “Me emociona ver a la afición cantando el himno del Bàsquet Girona al acabar un partido del Spar; sienten que todos somos uno”.

Confianza en el liderazgo deportivo e identidad de plantilla

En cuanto a la dirección deportiva, Gasol confirmó la total confianza en los proyectos de Roberto Íñiguez y Moncho Fernández: “Todas las partes estamos alineadas para seguir. Estamos muy contentos con ambos; han encajado a la perfección en la filosofía del club y nos han hecho mejores”.

Esta sintonía también se busca en el compromiso de los jugadores que visten la camiseta del club. El presidente destacó la importancia de tener referentes que conozcan la casa: “Es fundamental que un jugador entienda qué significa jugar en Girona y sepa transmitirlo. Por eso buscamos perfiles como Sergi o Pep, que vengan con la voluntad de mejorar y sumar al proyecto”.

El valor de la base y el talento gerundense

Respecto a las categorías inferiores, Gasol se mostró muy satisfecho con la labor social y formativa que se realiza desde Girona: “Me reconforta muchísimo ver la base. Becamos a todo el mundo por igual como un servicio que entendemos necesario. Ver al U18 compitiendo en el Campeonato de España me hace estar muy contento”.

Sostenibilidad, Europa y el futuro de Fontajau

Sobre el posible regreso del masculino a Europa, Gasol se mostró cauto pero ambicioso: “Sería un gran premio, pero se lo tienen que ganar en la pista. Jugar en Europa te exige mucho; hay que ser exigentes pero también coherentes con nuestros recursos”. En este sentido, la viabilidad económica es innegociable: “Mi obsesión es hacer un club sostenible. Generar presupuestos produciendo pérdidas no sería responsable”.

Para cerrar el encuentro, señaló la modernización de Fontajau como una pieza clave: “Tenemos que poner el pabellón al día para mejorar el espacio y que pasen más cosas aparte del baloncesto. Esto llevará a Girona a otro nivel y nos puede abrir nuevas fuentes de ingresos que ahora no tenemos”.