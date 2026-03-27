Dani Miret, renovado con el Asisa Joventut hasta 2028, más otro año opcional
El Asisa Joventut ha asegurado la continuidad de su entrenador, Dani Miret, que ha renovado su contrato hasta 2028, con una temporada adicional opcional. Una apuesta firme por la estabilidad y por un proyecto que prioriza la identidad, la formación y el crecimiento sostenido. En el acto, estuvieron presentes Juanan Morales, presidente del club, Jordi Martí, director deportivo, y la totalidad de la plantilla y staff, más allá de su familia más cercana.