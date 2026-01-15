La NBA aterriza en Europa con dos partidos entre los Grizzlies y los Magic

La NBA vuelve a trasladar su espectáculo a Europa con dos partidos de temporada regular que se jugarán este jueves 15 de enero y el domingo 18 de enero, en Berlín y Londres, respectivamente. Los protagonistas serán Orlando Magic y Memphis Grizzlies, en una gira que, además de reforzar la presencia de la liga en el continente, alimenta el debate sobre el futuro: la posibilidad de que la NBA termine de perfilar su proyecto de competición europea.

Berlín se estrena con un partido oficial de temporada regular

El primer encuentro tendrá un componente histórico: Berlín acogerá por primera vez un partido de temporada regular de la NBA. La cita será en el Uber Arena, donde se espera un ambiente de gran evento, impulsado por un aliciente muy local: los hermanos Wagner.

En la plantilla de Orlando brillan Franz y Moritz Wagner, dos de los nombres más reconocibles del baloncesto alemán actual. La expectación se dispara especialmente alrededor de Franz Wagner, no solo por su condición de estrella nacional, sino porque el duelo podría significar su regreso a las pistas tras la lesión de tobillo izquierdo sufrida a principios de diciembre, que lo ha mantenido fuera durante varias semanas.

El caso de Moritz Wagner es distinto, pero igual de emotivo: el interior ya reapareció recientemente con los Magic en Estados Unidos frente a Indiana Pacers, después de 238 días apartado por una lesión grave, con rotura del ligamento cruzado de la rodilla sufrida en diciembre de 2024. Y como si faltara poco para completar el “factor Alemania”, Orlando cuenta también con Tristan da Silva, otro jugador alemán en la rotación. Para la franquicia, Berlín promete sentirse casi como una noche en casa.

Londres, un clásico europeo para la NBA

Si Berlín se estrena, Londres repite. La capital británica ya ha sido escenario de nueve partidos de temporada regular, con antecedentes que forman parte del archivo europeo de la liga. El primer duelo oficial allí se disputó el 4 de marzo de 2011, con victoria de New Jersey Nets ante Toronto Raptors por 103-116, en una jornada que superó los 18.000 espectadores.

Orlando, de hecho, sabe lo que es jugar en Londres: hace una década, el 14 de enero de 2016, los Magic se midieron a Toronto en un partido que se decidió en prórroga y terminó con derrota 106-103. Aun así, la primera vez que Londres vio a los Orlando Magic fue en pretemporada, el 30 de octubre de 1993 ante los Atlanta Hawks , mucho antes de que estos viajes se consolidaran como parte del calendario global de la NBA.

Un escaparate ante los rumores

Estos partidos aterrizan en un momento de dudas y movimiento en los despachos: la NBA y la FIBA han reconocido públicamente que están explorando la creación de una nueva competición masculina y que enero de 2026 es el mes marcado para iniciar contactos y conversaciones con clubes y grupos inversores, con el horizonte de un posible lanzamiento en octubre de 2027. Berlín y Londres funcionan también como escaparate en plenas negociaciones con los diferentes clubes que forman parte de la Euroliga. Será un fin de semana más que intenso para un Adam Silver que tiene previsto reunirse con una comitiva del Barça encabezada por Cubells y Trias. Lo harán el próximo sábado en Londres, lugar donde se disputará el segundo partido entre los dos equipos.

Horario y dónde ver los partidos

En España, los dos partidos de esta serie europea podrán verse en Prime Video, una de las plataformas que cuenta con derechos de emisión esta temporada: el choque de Berlín se disputará el jueves 15 de enero a las 19:30, mientras que el de Londres está programado para el domingo 18 de enero a las 17:30.