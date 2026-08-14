Talavera asegura que Julián Álvarez da marcha atrás y reconoce que se ha equivocado

El culebrón del mercado, estancado desde hace días, ha dado un giro relevante. En medio del interés del Barça por Julián Álvarez, el delantero argentino ha empezado a asumir que su gestión de la situación no ha sido la adecuada.

Según explicó Miguel Martín Talavera en El Larguero, el futbolista ha reconocido ante sus compañeros que se ha equivocado, sobre todo, en las formas, al manejar todo lo relacionado con la posibilidad de fichar por el club azulgrana.

Hasta ahora, Julián no había verbalizado este reconocimiento dentro del vestuario. Talavera detalla que el jugador ha hablado con sus compañeros y les ha transmitido que su compromiso con la camiseta rojiblanca es absoluto, independientemente del tiempo que le quede en el club: un año, tres… o incluso dos días.

Un mensaje que desactiva cualquier gesto de rebeldía

La revelación del periodista añade un matiz clave: este paso atrás borra de un plumazo cualquier posible acto de rebeldía que se había llegado a especular si el Atlético de Madrid bloqueaba su salida hacia el Barça. Álvarez ha insistido en que el club está por encima de cualquier circunstancia personal y que su actitud será intachable.

Talavera subraya que el delantero reconoce que se ha equivocado "particularmente en las formas y en la manera de expresarse", un gesto que ha sido recibido con alivio dentro del vestuario, donde se temía que la tensión pudiera escalar si el jugador mantenía su postura inicial.

El deseo de salir sigue vivo, pero el escenario ha cambiado

Pese a este paso atrás, el periodista que sigue la actualidad del Atlético advierte que esto no significa que Álvarez ya no quiera salir. Su deseo de cambiar de aires sigue presente, pero la realidad del mercado ha cambiado: el argentino ya tiene claro que no va a ir traspasado al FC Barcelona, vista la falta de avances y el bloqueo de las negociaciones.

Julián Álvarez entrena con normalidad con el Atlético / .

Talavera añade que el delantero "cada vez está más cerca de dar marcha atrás", consciente de las críticas que podría recibir en los primeros partidos en el Metropolitano y de que su regreso emocional no será sencillo. El jugador empieza a entender que la situación se ha enquistado y que el tiempo corre en su contra.

Un futuro que vuelve a apuntar al Metropolitano

Con este nuevo escenario, Álvarez empieza a asumir que su futuro inmediato está más en el Atlético de Madrid que en cualquier otro sitio. La falta de movimientos, la presión del entorno y la necesidad de reconducir su imagen dentro del club han empujado al argentino a recalibrar su postura.

Julián Álvarez celebra un gol en las semifinales contra el Arsenal / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El delantero, que hace semanas veía su salida como una posibilidad real, ahora comprende que el mercado no se ha alineado con sus deseos y que su mejor opción pasa por reconstruir su relación con la afición y con el vestuario. Consciente de que cada gesto cuenta, ha optado por rebajar la tensión y reafirmar su compromiso interno mientras espera que el futuro, sea cual sea, termine de definirse.