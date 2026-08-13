Flick y Deco se mantienen firmes por Julián Álvarez: le quieren sí o sí en el Barça

La consigna en el Barça es clara: Julián o Julián. El club blaugrana sigue plenamente convencido de que acabará fichando al delantero que ha pedido Hansi Flick y le va a seguir esperando ya que el cabreo del futbolista va en aumento y van a suceder cosas en los próximos días sin descartar absolutamente nada. El jugador tiene clara su decisión y no quiere jugar más en el Atlético de Madrid, por lo que anímicamente no se encuentra en condiciones de participar en el equipo. La situación ha llegado a un extremo desesperante y el entorno del futbolista cree que su actual club deberá tomar cartas en el asunto finalmente si no quieren que se produzca un divorcio total de imprevisibles consecuencias.

Julián Álvarez se siente engañado por el Atlético, ya que sin una promesa encima de la mesa no hubiera activado la opción del Barça. Desde que hubieron las primeras conversaciones, siempre se habló de un precio final de la operación y de que iba a tener la puerta abierta porque así se lo habían asegurado. De no ser así, ni el delantero ni el club blaugrana hubieran actuado de esta manera y ahora se han visto envueltos en un lío en el que todas las partes van a perder si el argentino continúa de colchonero tras el cierre de mercado.

El jugador habló solo unos minutos con Simeone y el entrenador pasó la patata caliente a la directiva colchonera, pero el técnico es consciente de que la situación es irreversible y que puede afectar gravemente al vestuario esta temporada. Porque Julián no tiene ya la cabeza en el Atlético, ni tampoco está mentalmente preparado para rendir a tope. Simeone lo sabe y está preocupado a pesar de que ha tenido que seguir la línea oficial del Atlético en este caso cerrando la puerta a un futbolista que sí mantenía una buena relación con él.

El próximo paso de Julián es seguir pidiendo a Simeone que le dejen marchar. Que no quiere jugar con el Atlético. Día sí y día también. Y esperar a la llegada del consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, para pedirle que se abra una vía negociadora. Julián está dispuesto a todo para salir al Barça y ya no se descarta un pronunciamiento público en el que ya no habría marcha atrás ya que su situación quedaría muy tocada con la afición colchonera.

El Barça está arropando al futbolista porque se está mojando hasta el final. En el club blaugrana también van a hacer un último movimiento aprovechando la tensión provocada con el futbolista. Hay voces en la directiva que avisan de la premura de fichar un '9' y de activar ya un plan B, pero tanto Deco como Hansi Flick desean esperar por Julián hasta el final. Porque se lo deben al futbolista y porque los dos tienen claro que es la figura que necesita el equipo para completar el proyecto.

El club blaugrana está preparado para subir la oferta en el momento en el que el Atlético quiera sentarse de una vez. Joan Laporta aseguró que la propuesta era definitiva, pero hay margen de mejora y se activará si hay opciones reales de ficharle.