ATLÉTICO DE MADRID
Lluis Carrasco destapa la intención real de Julián Álvarez: "Su carrera está siendo dinamitada por un club preso, y es el Atlético de Madrid"
El analista revela que el delantero argentino ha pasado de la decepción a la indignación y ve su continuidad en el Atlético como imposible
Lluis Carrasco explicó en el programa "L'Onze" que la situación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid ha entrado en una fase definitiva. El periodista detalló que el jugador, que hasta ahora se sentía "decepcionado" y "desatendido" por el club, ha evolucionado hacia un estado de profundo enfado, incluso indignación, por la gestión de la entidad rojiblanca.
Carrasco recordó que "la historia del fútbol nos dice que, en un porcentaje altísimo, los jugadores acaban jugando en el club en el que quieren jugar". Y en este caso, el deseo del argentino es claro: abandonar el Atlético de Madrid.
Un club que no acepta la crisis
Según Carrasco, el Atlético "está cometiendo el error de no aceptar la crisis y de no enfrentarse a ella". El analista señaló que la directiva interpreta que el Barça intenta "alterar o dinamitar la historia", pero subrayó que "al Barça no le hará ni 'pupa'", porque si no es Julián, será otro futbolista quien fuerce su salida, como podría ser Julián Álvarez o cualquier otro perfil emergente.
El verdadero problema, afirmó, es que el Atlético de Madrid está dinamitando la carrera de su propio jugador.
Decidido a llegar hasta el final
Carrasco fue tajante: la continuidad de Julián Álvarez es "directamente imposible". El delantero considera que el club "está dinamitando su carrera" y, por ello, está dispuesto a "ir a las últimas consecuencias".
El periodista comparó la situación con el caso de Isak en el Newcastle, cuando el jugador se negó a jugar para forzar su salida. "Nos podemos encontrar con eso", advirtió, porque Álvarez ya ha cruzado la frontera emocional entre la decepción y la indignación.
Un desenlace inevitable
La conclusión de Carrasco es clara: Julián Álvarez no seguirá en el Atlético de Madrid. No se trata de una operación de mercado ni de una maniobra externa. Es una cuestión de carrera profesional y de límites personales.
El argentino considera que "su carrera está siendo dinamitada por un club preso, y es el Atlético de Madrid" y que, en ese proceso, ha dinamitado su trayectoria. Por eso, según Carrasco, ya no existe posibilidad de marcha atrás.
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