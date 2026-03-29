Nico Williams o Víctor Muñoz, esa es la cuestión

La temporada no ha sido nada fácil para el Athletic Club ni para su futbolista más mediático, Nico Williams. El extremo español, castigado semanalmente por unos problemas de pubalgia que le obligaron a tomarse un respiroen febrero, está cada vez más cerca de volver a la acción tras una recuperación cuidada al detalle.

Nico Williams, futbolista del Athletic Club / EUROPA PRESS

Su último partido con el conjunto bilbaíno fue la semifinal de Copa del Rey ante la Real Sociedad el pasado 11 de febrero, duelo que su equipo perdió en San Mamés y que fue el prólogo de la eliminación del torneo del KO, que se consumó en la vuelta en San Sebastián, disputada el pasado 4 de marzo. Desde entonces, no han pasado cosas menores en tierras vascas: una de ellas, la marcha de su entrenador, Ernesto Valverde, quien aseguró que ya no seguirá en el club a final de temporada.

El pequeño de los Williams suma 4 goles y 6 asistencias en 26 partidos esta temporada. Lógicamente, registros mermados por sus mencionados problemas físicos, pero eso no hará temblar a un Luis de la Fuente que, como seleccionador de La Roja, tendrá que tomar la mejor decisión posible de cara al Mundial 2026. Lo que está claro es que quiere a un especialista como él.

El punto de partida

La Eurocopa 2024 fue un antes y un después para España y el propio Nico Williams (además de otros jugadores, como Marc Cucurella). El cuadro español llegaba a la cita sin ser el favorito, ni mucho menos, y acabó conquistando el trofeo siendo superior a sus rivales. En esa escuadra, en la que Lamine Yamal demostró que está más que capacitado para hacer historia con La Roja, el extremo del Athletic cuajó un torneo sensacional, poniéndose definitivamente en la mirilla del Barça.

Lamine celebra su gol el día de su debut con Nico Williams en Tiblisi / EFE

Ahora, a las puertas del Mundial 2026, la situación de Nico es radicalmente opuesta. Tanto, que los problemas físicos le han dejado fuera de esta tanda de amistosos que arrancó con la victoria por 3-0 ante Serbia, y su presencia en Estados Unidos, México y Canadá está completamente en el aire. La competencia está aprovechando muy bien sus oportunidades.

Un rol indiscutible

Si hay algo claro de cara a la cita veraniega es que Luis de la Fuente quiere a un extremo izquierdo con gran capacidad de desborde. En la Eurocopa 2024 el elegido fue Nico Williams, aunque había otros compañeros en plantilla que podían jugar por esa banda. En esta última lista el escogido ha sido un Víctor Muñoz que, tras convertirse en sensación de LaLiga, ha tirado la puerta abajo en la Selección con un gol a los 9 minutos de debutar. Aunque el técnico de La Rioja también citó a Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad.

Víctor Muñoz celebra su gol con España / Andreu Esteban / EFE

Ante Serbia, el titular por el sector izquierdo fue Álex Baena, y aunque se antoja complicado que Víctor Muñoz sea tan titular como lo fue Nico Williams en la Eurocopa si finalmente va al Mundial, su innegable capacidad para generar superioridades desde el desborde le abre muchas posibilidades de formar parte de la expedición. Eso sí, si no entra definitivamente Nico.

Álex Baena, en una acción del España - Serbia. / Andreu Esteban / EFE

Aunque podría ser una opción que Luis de la Fuente convoque a ambos si están sanos, la sensación que hay es que solo elegirá a uno de los dos especialistas. “Nico ahora se encuentra mucho mejor con estas dos semanas de tratamiento que ha tenido. Todavía parece que le queda una de tratamiento específico antes de volver”, comentó un De la Fuente que ha seguido muy de cerca su recuperación.

De cara al Mundial, si sigue en ese proceso, si no tiene ningún otro contratiempo, si no tiene un retroceso en su recuperación, tiene que llegar fenomenal Luis de la Fuente — Sobre Nico Williams

“De cara al Mundial, si sigue en ese proceso, si no tiene ningún otro contratiempo, si no tiene un retroceso en su recuperación, tiene que llegar fenomenal”, añadió para tranquilizar al jugador, que parece que entra totalmente en los planes de Luis de la Fuente, pese a que le faltará el ritmo de sus compañeros.

Parece que en la Selección hay vida más allá de Nico, con piezas del nivel de Baena o Víctor Muñoz, pero De la Fuente confía mucho en el jugador del Athletic y, si puede llevárselo al Mundial, lo hará sin dudarlo.