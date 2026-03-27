Grupo España en el Mundial 2026: rivales, calendario y partidos de la Selección Española

La Selección Española pondrá rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México como una de las grandes favoritas. La actual campeona de la Eurocopa, que cuenta con estrellas como Lamine Yamal o Pedri entre sus filas, tiene todo en su poder para conseguir la segunda estrella, aunque para ello primero deberán hacer frente a una fase de grupos que se prevé peligrosa.

En el sorteo celebrado en Washington el pasado mes de febrero, España quedó encuadrada en el Grupo H, el mismo en el que se situó en 2010 cuando quedó campeona en Sudáfrica. En esta ocasión, la Selección Española ha quedado emparejada con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, los tres rivales a los que deberá hacer frente si quiere poner rumbo a octavos de final, donde se mediría a la segunda clasificada del Grupo J.

De los tres equipos a los que deberá enfrentarse el equipo de Luis de la Fuente, Uruguay se presenta como el más peligroso de todos. Se trata de una selección muy competitiva liderada por Marcelo Bielsa que quedó cuarto clasificado de la liguilla de la Conmebol. El equipo es muy correoso y con jugadores de entidad, pese a que el ambiente no es el mejor por las disputas con el seleccionador.

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en La Cerámica / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

También se prevé complicada Arabia Saudí, un equipo en crecimiento que, por ejemplo, ganó a Argentina en el pasado Mundial, aunque quedó apeada en la primera fase. Y en cuanto a Cabo Verde, el conjunto africano ha sido uno de los clasificados directamente en la fase clasificatoria. Su futbolista más conocido es Logan Costa, defensa del Villarreal. También es conocido Bebé, actualmente en el Ibiza, pero que no ha sido llamado en las últimas convocatorias. Bebé, de 35 años, destacó en el Rayo Vallecanos por sus trallazos desde fuera del área.

La Roja se presenta a la Copa del Mundo de 2026 como una de las principales favoritas. En esta edición histórica, con 48 selecciones participantes, el combinado español quiere hacer historia y conquistar su segunda estrella en Estados Unidos, Canadá y México. En las botas de los Lamine Yamal, Pedri, Rodri o Mikel Merino estará conseguirlo ante selecciones que también presentan unas plantillas realmente temibles.

Grupo de España en el Mundial: todos los rivales

España

Uruguay

Arabia Saudí

Cabo Verde

El calendario de España en el Mundial 2026