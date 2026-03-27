La selección española sub-21 golea a Chipre y sigue intratable en su camino hacia la Eurocopa de 2027

La selección española sub-21 sigue intratable en su camino hacia la Eurocopa de 2027. La 'rojita' asaltó a Chipre en el AEK Arena de Lárnaca (0-6) para continuar contando todos los partidos de la fase de clasificación para la máxima competición continental por victorias. Harry Mills en propia portería, Gonzalo por partida doble, Fer López, Mayenda, Adrián Niño y Joel Roca marcaron los goles en un encuentro plácido para el combinado de David Gordo, que el próximo martes se enfrentará a Kosovo. Marc Bernal, titular en su estreno, fue de más a menos y disputó 53 minutos.

El dominio de España fue absoluto de principio a fin. Chipre, con su plan claro y un 4-4-2 intentando dejar pocos espacios, no le puso las cosas fáciles; pero la selección tuvo paciencia y supo esperar su momento para golpear. Gonzalo perdonó una ocasión clara en los primeros compases del encuentro y Álex Valle probó fortuna con un disparo desde fuera del área que salió desviado. A pesar de que en el cuarto de hora de juego el delantero del Madrid estuvo a punto de marcarse un gol en propia en un servicio de falta local, fue el combinado chipriota quien introduzco el esférico en su arco en una acción muy desafortunada.

Fue una auténtica carambola. En un balón dividido al que intentaba llegar Mayenda, Venizelos realizó un despeje que impactó en el cuerpo de Mills y superó a Stylianou. El portero no pudo hacer nada para desviar el esférico en un tanto de mala suerte que, sin embargo, premió la superioridad española. La 'rojita', de hecho, tuvo la oportunidad de marcar la segunda diana antes del descanso. Stylianou cometió un penalti claro sobre Gonzalo en una pésima salida, pero enmendó su error con una buena intervención para frustrar la pena máxima lanzada por el futbolista merengue.

Fiesta en la segunda mitad

Desde el primer segundo de la reanudación la selección española sub-21 puso la quinta marcha para sentenciar el encuentro en tiempo récord. Especialmente un Gonzalo que se resarció del penalti fallado con un doblete. El atacante del Madrid aprovechó primero un mal rechace de la defensa de Chipre a la salida de una falta y después, también a placer, una buena asistencia de Álex Valle. Entre ambos tantos, Fer López también batió a Stylianou con un disparo potente.

Con el 0-4 en el marcador, llegó el carrusel de cambios para dar descanso a futbolistas importantes como el propio Gonzalo, Bernal, Fresneda o Valle. En un guion de partido completamente 'roto', con Chipre en la lona y deseando que pasara el 'vendaval' sin sufrir más daño, España se divirtió y encontró espacios para ampliar aún más el marcador. Mayenda completó su gran actuación individual con un chut cruzado muy potente. El sexto fue obra de Adrián Niño después de una jugada individual de Joel Roca. Los zagueros locales evitaron el disparo del extremo, pero no pudieron hacer nada ante la volea del atacante del Málaga.

En el último suspiro, Joel Roca se apuntó la última diana de la tarde tras un centro muy preciso de Álex Jiménez desde la derecha. Los números de la selección española sub-21 en la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 son espectaculares. Los de David Gordo han ganado los seis partidos que han disputado con un balance de 24 goles a favor y solo dos en contra. Con 18 puntos, la 'rojita' está a cinco unidades de Finlandia, el único combinado que podría discutir su pase directo para la máxima competición continental.