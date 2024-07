El once ideal de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 no podía tener mejor final. España levantó su cuarta Eurocopa, que le destaca en solitario como la selección que más veces ha ganado el trofeo por delante de Alemania (3). Los de Luis De la Fuente, que se impusieron en la final contra Inglaterra (2-1) de manera incontestable, firmaron un torneo sensacional ofreciendo un fútbol dominador, vistoso, dinámico y ofensivo que enamoró a todos los espectadores.

España aceptó aún con más ganas el reto de hacer historia en Alemania tras el 'ninguneo' de la UEFA. Ningún jugador aparecía en el cartel promocional de la Euro. Hasta ocho futbolistas aparecían en el mismo, ninguno de 'La Roja'. El mensaje era claro: pocos confiaban en el cuadro de Luis De La Fuente. Pero ganó el buen fútbol.

A España le tocó batallar en el lado complicado del cuadro. Después de Georgia en los octavos, toco 'cargarse' a la anfitriona en los cuartos, Alemania, y a la temible Francia en la semifinal. Por ello, el equipo de De la Fuente cuenta con bastantes hombres en el once ideal de la competición seleccionado por SPORT.

El portero del Valencia ha ofrecido un auténtico recital en esta Euro , donde se ha consagrado -si no lo estaba ya- como un portero de primerísimo nivel. Con mucha diferencia, ha sido el que más paradas ha hecho en el torneo (29) . Las ha sacado de todos los colores, mostrando una seguridad y una confianza envidiables. Para entender la dimensión del papel de Mamardashvili, Unai Simón , que llegó a la final con España y disputó todos los partidos, es el segundo guardameta con más paradas con 18, empatado con Bart Verbruggen (Países Bajos).

Actualmente, no es exagerado colocar al zaguero galo entre los mejores de Europa en su posición. En la Euro ha exhibido todo aquello que se le intuía que podía llegar a ser cuando debutó en el Saint-Éttiene. Poderío físico, elegancia, imponente en el uno contra uno y una capacidad bestial para tomar decisiones. Mención de honor merece Marc Guéhi , el pilar de la decepcionante de Inglaterra de Southgate. Sin el futbolista del Palace, pilar en defensa, otro gallo hubiese cantado.

Aymeric Laporte (España)

El central del Al-Nassr ha callado muchas bocas en esta Eurocopa. Tras ganar la final contra Inglaterra, Laporte se acordó de todos aquellos que lo criticaron duramente antes del torneo. Seguramente, sin visualizar ninguno de sus partidos en la exótica liga de Arabia Saudí, no eran pocos los que aseguraban que el ex del Manchester City no estaba listo para la gran cita de Alemania.

Al lado de Robin Le Normand, ha firmado un torneo sensacional, demostrando que está más que preparado para ser determinante en escenarios de máximo nivel. Atento al corte, fuerte en el juego aéreo, expeditivo y muy seguro con el balón, Laporte ha sido pieza clave en el equipo de Luis De la Fuente, que como colgó el propio futbolista en sus redes sociales, "el resto es historia".