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Los posibles sustitutos de Ernesto Valverde en el Athletic Club

El Athletic Club se prepara para una nueva etapa sin Ernesto Valverde, quien no seguirá como entrenador la próxima temporada tras consensuar su salida con la directiva

Ernesto Valverde anuncia que la temporada que viene no seguirá en el Athletic

Ernesto Valverde anuncia que la temporada que viene no seguirá en el Athletic

Athletic Club

Àlex Calaff

Àlex Calaff

La temporada le ha pasado por encima al Athletic Club y a un Ernesto Valverde que no continuarán su camino juntos la próxima temporada. Así lo ha comunicado el 'Txingurri', quien no renovará su contrato este verano, poniendo fin a su etapa en San Mamés. La decisión no es en caliente; la ha madurado "con el tiempo y desde hace tiempo", y está totalmente consensuada con el club.

Valverde terminará la temporada al mando del equipo, dando tiempo a la entidad bilbaína de encontrar al candidato perfecto para hacerse con el mando de un proyecto único en la élite del fútbol de primer nivel. Oficialmente, ha empezado el 'baile' de entrenadores en el Athletic Club.

Cuatro nombres de mucho nivel

Uno de los nombres que más revuelo ha generado es el de Edin Terzic, según información de 'El Chiringuito'. Artífice de la última final de Champions League que disputó el Borussia Dortmund (y perdió ante el Real Madrid), Terzic decidió poner punto y final a su segunda etapa como entrenador en el cuadro ‘borusser’ tras la derrota. Desde entonces, en julio de 2024, está sin equipo y a la espera de un proyecto que encaje con su filosofía.

London (United Kingdom), 31/05/2024.- Borussia Dortmund head coach Edin Terzic gestures during the training session of Dortmund for the UEFA Champions League final in London, Britain, 31 May 2024. Real Madrid will face Borussia Dortmund on 01 June 2024 in the UEFA Champions League final. (Liga de Campeones, Rusia, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

Edin Terzic, exentrenador del Borussia Dortmund / ANDY RAIN / EFE

El Athletic Club también maneja opciones nacionales. Un entrenador que ilusiona mucho en tierras vascas es Andoni Iraola, leyenda del club y actualmente entrenando al Bournemouth, donde se ha consagrado como un auténtico ídolo desde su llegada al Vitality Stadium en el verano de 2023. Según Matteo Moretto, es la opción elegida por la dirección deportiva del Athletic Club y tanto el presidente Jon Uriarte como el vestuario estarían encantados con su regreso a casa.

Iraola, el técnico de moda en Inglaterra

Iraola, el técnico de moda en Inglaterra / EFE

Otro nombre vinculado al Athletic Club es el de Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, quien también es del agrado de la directiva, según publica 'El Correo'. Joven, con una propuesta atrevida y con experiencia en LaLiga, su papel en Vallecas gusta mucho en San Mamés.

Íñigo Pérez, técnico rayista, durante el partido de Conference League en Vallecas entre Rayo Vallecano y Neman Grodno

Íñigo Pérez, técnico rayista, durante el partido de Conference League en Vallecas entre Rayo Vallecano y Neman Grodno / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

La misma fuente incluye el nombre de Mauricio Pochettino, actualmente al mando de la selección de Estados Unidos, para coger el mando del equipo tras el Mundial 2026. El argentino también suena para tomar las riendas del Tottenham, equipo al que ya entrenó, sustituyendo al interino Igor Tudor.

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Sea como fuere, el banquillo del Athletic Club es especial. Por la exigencia de su gente, por la historia de un equipo que no ha descendido nunca y por la filosofía única de un club que, aunque lo hace especial, también limita muchísimo la planificación deportiva la no poder acudir prácticamente al mercado de fichajes.

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