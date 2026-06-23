Confirmado por la DGT: después de la baliza V16, todos los coches deberán llevar un nuevo sistema obligatorio a partir del 7 de julio

Tras la implantación de la baliza V16, la Dirección General de Tráfico (DGT) vuelve a ser protagonista por un cambio importante que afectará a los coches nuevos en Europa. A partir del 7 de julio de 2026 entra en su fase final el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea.

Desde ese momento, todos los coches nuevos que se matriculen deberán cumplir una serie de requisitos más exigentes en materia de seguridad. Ningún vehículo podrá matricularse si no incorpora de serie los sistemas de ayuda obligatorios para la conducción.

Entre estos sistemas se encuentran el aviso de velocidad, la frenada automática de emergencia, el aviso de distracción o cansancio del conductor, el mantenimiento de carril, la cámara o sensores traseros y la conocida 'caja negra' que registra datos en caso de accidente.

¿Sabes si tu coche tiene fallos en los frenos? La DGT explica cómo detectarlos / ñ

El objetivo de esta medida es reducir los accidentes de tráfico y, sobre todo, los errores humanos, que siguen estando detrás de la mayoría de siniestros en carretera.

Las novedades más importantes

Una de las novedades más destacadas es la luz de freno adaptativa, que hace que las luces traseras parpadeen cuando hay una frenada brusca, para que el vehículo que circula detrás tenga más tiempo de reacción.

También habrá cambios en los vehículos grandes como camiones y autobuses, que deberán incorporar sistemas de registro de datos en caso de accidente. Esto permitirá analizar con más precisión lo ocurrido si hay un siniestro.

Noticias relacionadas

Además, los coches nuevos tendrán que venir preparados para la instalación futura de un alcoholímetro antiarranque. No será obligatorio llevarlo activado, pero sí contar con la preinstalación por si la normativa lo exige más adelante.