Ya es oficial: el BOE confirma un cambio en el sistema de notificaciones para los trabajadores estén de baja laboral

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha iniciado un proceso de digitalización del sistema de notificaciones. Este proceso supone un cambio importante para aquellos trabajadores que estén de baja laboralo en situación de incapacidad temporal.

El Boletín Oficial del Estado publicó este pasado 1 de junio un cambio en la normativa que introduce modificaciones significativas en el sistema de comunicaciones de la Seguridad Social, que entrará en vigor en septiembre de 2026.

Con esta novedad, la administración pública tiene como objetivo agilizar los trámites administrativos de los ciudadanos. No obstante, esta reducción de la burocracia requiere la atención de los afectados a sus canales digitales.

A partir de esta fecha, el organismo establece que los requerimientos, las citaciones y las resoluciones serán notificadas a través de las alertas de teléfono móvil o correo electrónico, previo registro en la base de datos.

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

Los usuarios recibirán un enlace para consultar el contenido de las notificaciones en la sede electrónica de la Administración Pública. Este marco regulador se encuentra dentro de la transformación digital del ente público.

En este contexto, se busca reducir el correo postal. Sin embargo, la Seguridad Social cuenta con alternativas para evitar cualquier situación de exclusión social entre los ciudadanos que tengan dificultades para la comunicación digital.

Estas personas podrán realizar sus gestiones de forma presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Para recibir la notificación electrónica, los interesados deben contar con un sistema de identificación electrónica.

Los mecanismos de identificación que permiten acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social son el sistema Cl@ve, el certificado digital y el DNI electrónico. A partir de septiembre, las notificaciones comenzarán a llegar por vía electrónica.