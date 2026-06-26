SALUD
Ya es oficial: el BOE confirma un cambio en el sistema de notificaciones para los trabajadores estén de baja laboral
La administración pública tiene como objetivo agilizar los trámites administrativos de los ciudadanos
El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha iniciado un proceso de digitalización del sistema de notificaciones. Este proceso supone un cambio importante para aquellos trabajadores que estén de baja laboralo en situación de incapacidad temporal.
El Boletín Oficial del Estado publicó este pasado 1 de junio un cambio en la normativa que introduce modificaciones significativas en el sistema de comunicaciones de la Seguridad Social, que entrará en vigor en septiembre de 2026.
Con esta novedad, la administración pública tiene como objetivo agilizar los trámites administrativos de los ciudadanos. No obstante, esta reducción de la burocracia requiere la atención de los afectados a sus canales digitales.
A partir de esta fecha, el organismo establece que los requerimientos, las citaciones y las resoluciones serán notificadas a través de las alertas de teléfono móvil o correo electrónico, previo registro en la base de datos.
Los usuarios recibirán un enlace para consultar el contenido de las notificaciones en la sede electrónica de la Administración Pública. Este marco regulador se encuentra dentro de la transformación digital del ente público.
En este contexto, se busca reducir el correo postal. Sin embargo, la Seguridad Social cuenta con alternativas para evitar cualquier situación de exclusión social entre los ciudadanos que tengan dificultades para la comunicación digital.
Estas personas podrán realizar sus gestiones de forma presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Para recibir la notificación electrónica, los interesados deben contar con un sistema de identificación electrónica.
Los mecanismos de identificación que permiten acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social son el sistema Cl@ve, el certificado digital y el DNI electrónico. A partir de septiembre, las notificaciones comenzarán a llegar por vía electrónica.
- El entorno de Ana Mena se pronuncia sobre su relación con Carlos Alcaraz
- Pablo Motos y Ángel Llàcer se pican en pleno directo de 'El Hormiguero': 'Qué desagradable que es este hombre
- Confirmado: la Seguridad Social recortará hasta un 17% la pensión a quienes adelanten su jubilación aunque hayan cotizado más de 41 años
- Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
- Es oficial: el Gobierno plantea cambios en la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
- Sale a la luz el dineral que gana David Broncano en 'La Revuelta'
- Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 25 de junio de 2026
- Alerta sanitaria de la AESAN: retiran del mercado un fuet de una marca conocida por la presencia de salmonela