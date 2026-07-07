Partidos Wimbledon hoy, martes 7 de julio: orden de juego y horarios de Djokovic y Sinner

Wimbledon 2026 afronta hoy martes 7 de julio una nueva jornada de competición con la disputa de los cuartos de final de los cuadros individuales. El torneo londinense entra en las rondas finales y el orden de juego solamente está protagonizado por nombres importantes, entre ellos Jannik Sinner o Novak Djokovic.

En lo que al serbio se refiere, su leyenda sigue expandiéndose en el All England Club una temporada más. Sin la presión de antaño, pero con la ilusión de conquistar un último Grand Slam en su carrera, el tenista más laureado de la historia saltará a pista en el segundo turno de la Pista Central para seguir adelante con su sueño. Se enfrentará al canadiense Fleix Auger-Aliassime, uno de los tenistas más en forma del circuito, aunque la historia y la experiencia va del lado de Novak que parte como favorito antes de las semifinales.

En caso de ganar, su rival en semifinales saldría del ganador del Sinner-Struff, el otro duelo destacado de los cuartos de final en el cuadro masculino. El italiano se postula como favorito al título sin Carlos Alcaraz, aunque deberá poner a prueba su condición contra el alemán Struff, que ya ha demostrado este Wimbledon que puede ser una de las sorpresas positivas en Londres.

Jannik Sinner, durante el partido ante Nuno Borges en Wimbledon / NEIL HALL

En el cuadro femenino, el partido de la Pista Central será el que protagonizarán Jessica Pegula y Coco Gauff, mientras que en la Pista No.1 será Naomi Osaka quien se probará contra Karolina Muchova en cuartos de final.

Orden de juego y horarios de Wimbledon hoy martes 7 de julio

Pista Central (13:30) [4] Jessica Pegula (USA) vs [7] Coco Gauff (USA)

[3] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs [7] Novak Djokovic (SRB) Pista No.1 (13:00) [1] Jannik Sinner (ITA) vs Jan-Lennard Struff (GER)

[14] Naomi Osaka (JPN) vs [10] Karolina Muchova (CZE)

¿Dónde ver los partidos de Wimbledon 2026 en directo, online y por TV?

Los partidos de Wimbledon 2026 podrán seguirse en España en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del Grand Slam británico. El torneo se ofrecerá a través de los canales Movistar Plus+ Deportes, con cobertura desde la primera ronda hasta las finales individuales, además de programación especial, análisis y seguimiento de las principales jornadas.

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