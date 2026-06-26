Cuándo empieza Wimbledon 2026: fechas, calendario y dónde ver el Grand Slam

Wimbledon vuelve a abrir las puertas del All England Club una temporada más. En las próximas semanas, Londres será testigo del tercer Grand Slam de la temporada, donde se reunirán las mejores raquetas del circuito ATP y WTA en busca de conquistar el torneo más tradicional de todo el tenis mundial.

Lo hará con la ausencia destacada de Carlos Alcaraz, que sigue adelante en su proceso de recuperación de la muñeca. El murciano no ha podido estar listo para presentar batalla en Londres, pero volverá tras finalizar la gira de hierba con el objetivo de recuperar todo el terreno perdido con Sinner estos meses.

Precisamente el italiano es quien más números tiene de levantar un título que ya logró en 2025, también contra Carlos Alcaraz. El italiano no llega en plenitud física, pero se apunta como el principal candidato a coronar Londres estos próximos días. Deberá hacer frente a una dura competencia, entre ellos Rafa Jódar, la esperanza española, el incombustible Novak Djokovic o Ben Shelton.

Serena Williams en Queen's / EFE

En el cuadro femenino, la principal novedad es la vuelta de Serena Williams al cuadro individual y dobles con su hermana, Venus Williams. La vuelta de la tenista que ha levantado 23 Grand Slams en toda su carrera es la principal novedad y atractivo, especialmente si se tiene en cuenta que la estadounidense no pisa una pista del circuito WTA desde el US Open 2022. Iga Swiatek será quien defienda corona de 2025 y lo hará contra una dura competencia como Rybakina o Sabalenka, entre muchas otras.

Cuándo empieza Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 empezará el lunes 29 de junio en el All England Club de Londres con los partidos de la primera ronda del cuadro final del torneo. La capital inglesa volverá a reunir a los mejores tenistas del circuito ATP y WTA en una de las grandes citas de la temporada.

Se alargará hasta el domingo 12 de julio, día en el que está prevista la final masculina individual, un día después de la final femenina el sábado 11 de julio.

Fechas y calendario de Wimbledon 2026

Primera ronda: lunes 29 y martes 30 de junio

Segunda ronda: miércoles 1 y jueves 2 de julio

Tercera ronda: viernes 3 y sábado 4 de julio

Octavos de final: domingo 5 y lunes 6 de julio

Cuartos de final: martes 7 y miércoles 8 de julio

Semifinales femeninas: jueves 9 de julio

Semifinales masculinas: viernes 10 de julio

Final femenina: sábado 11 de julio

Final masculina: domingo 12 de julio

Dónde ver todos los partidos de Wimbledon 2026 por TV y online

En España, todos los partidos de Wimbledon 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo. Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+ y reservará los cruces en las pistas más importantes para el dial 7 y el canal #Vamos.

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