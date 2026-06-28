Dónde ver todos los partidos de Wimbledon por TV, en directo y online desde España

Wimbledon 2026 ya está aquí. El tercer Grand Slam de la temporada abre sus puertas para reunir a los mejores tenistas del mundo sobre la hierba del All England Club, donde durante las próximas dos semanas se decidirá el nuevo campeón del torneo más prestigioso del circuito.

La gran noticia de esta edición es la ausencia de Carlos Alcaraz. El tenista murciano continúa recuperándose de la lesión en la muñeca que ya le obligó a perderse toda la gira de tierra batida y tampoco podrá defender la final lograda la temporada pasada en Londres contra Jannik Sinner. Su baja deja completamente abierto el cuadro masculino y priva al torneo de uno de los grandes protagonistas de los últimos años.

Quien buscará aprovechar esta oportunidad es Novak Djokovic. El serbio afronta Wimbledon con el objetivo de volver a reinar sobre la hierba londinense y ampliar todavía más su leyenda en el Grand Slam que mejor se adapta a su tenis. Con Alcaraz fuera de combate, el balcánico se presenta como uno de los principales candidatos para lograr su ansiado Grand Slam número 25.

Rafa Jódar en Wimbledon / Instagram

Junto a él aparece Jannik Sinner. El italiano quiere sumar un nuevo trofeo en el All England Club, aunque llega con poco rodaje y sin probarse en pista desde caer en segunda ronda de Roland Garros. También habrá mucha atención sobre Rafa Jódar, la gran esperanza del tenis español. El madrileño afronta uno de los retos más importantes de su joven carrera con la intención de seguir consolidándose entre las grandes promesas del circuito.

¿Dónde ver Wimbledon 2026 en directo, online y por TV?

Los partidos de Wimbledon 2026 podrán seguirse en España en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del Grand Slam británico. El torneo se ofrecerá a través de los canales Movistar Plus+ Deportes, con cobertura desde la primera ronda hasta las finales individuales, además de programación especial, análisis y seguimiento de las principales jornadas.

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Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.