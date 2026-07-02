La noche salvó a Jódar: remonta a Carreño y sigue vivo en Wimbledon

Tras un partido que se disputó en dos días diferentes, Rafa Jódar está en tercera ronda de Wimbledon. La noche londinense salvó al madrileño de caer más pronto de lo que hubiera querido, ya que estaba contra las cuerdas ante Pablo Carreño (3-6, 6-3, 1-6, 2-1). Todo cambió este jueves, donde Rafa fue más incisivo y estuvo más acertado con sus golpeos de derecha.

El sol cayó en Londres en la jornada de este miércoles y Pablo Carreño dominaba dos sets a uno en el marcador. Tres juegos después, la organización decidió que la visibilidad era demasiado baja para seguir compitiendo. Una suspensión del partido que favoreció claramente a Rafa Jódar, que había pedido tiempo médico y no era capaz de hacer daño al asturiano.

Rafa Jódar, celebrando el triunfo / NEIL HALL

Bajo la luz solar del mediodía, Jódar se sintió mucho mejor. Desde el primer juego, se vio a un jugador más confiado y agresivo. Sobre todo esto último, con una cantidad innumerable de restos ganadores que acabaron resultando en bolas de break. La valentía a la hora de restar hizo más pequeño a Pablo Carreño, que tenía que arriesgar más con sus servicios.

Tanto en el cuarto como en el quinto set, Jódar consiguió una rotura más que su rival y con eso fue suficiente. Había dejado atrás todas las molestias del día anterior, donde se llegó a tocar varias veces la zona del tendón de Aquiles. Lo que no cesaron fueron los resbalones, algo habitual sobre la hierba y más todavía en jugadores que no están tan acostumbrados a jugar en esta superficie.

Pablo Carreño, durante el encuentro / TOLGA AKMEN / EFE

Jódar aumentó mucho su agresividad en la reanudación, recordando al jugador que deslumbraba sobre la tierra batida. En hierba, ese tipo de juego es todavía más letal, gracias a la velocidad de la pista. Es por eso que el madrileño debe potenciar esa virtud si quiere seguir avanzando rondas en el torneo. Si es capaz de llegar a octavos, lo más probable sería que se enfrentara a Jannik Sinner.

Próximo obstáculo: Mochizuki

Pero de momento le espera Shintaro Mochizuki. Sobre el papel, es un rival más que asequible para una tercera ronda en Wimbledon. Sin embargo, cualquier rival es peligroso en estas condiciones y más si llega en buena forma. Y el japonés se ha plantado en esta ronda a un nivel brutal. Seis sets ganados de manera consecutiva en el cuadro principal.

Como ya sucedió en Roland Garros, Rafa Jódar fue capaz de superar a Pablo Carreño a cinco sets (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4). En ambas ocasiones sufrió, y mucho, pero acabó sacando adelante el partido. Una gran noticia para el joven talento de Leganés, que está jugando sus primeros partidos en hierba como profesional. Y, de momento, no le está yendo nada mal.