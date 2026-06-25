Jódar despierta el optimismo para Wimbledon

Buenas noticias para el tenis español con la aparición de Rafa Jódar en las instalaciones de Wimbledon, dando buena prueba de su recuperación de la lesión abdominal que le dejó sin poder jugar en los torneos de Queen's y Eastbourne.

El tenista madrileño aterrizó en Londres este pasado lunes para probarse y ver su estado antes de tomar una decisión, aunque su presencia en las pistas del All England Club inspira mucha confianza con su participación.

Este próximo viernes (26 junio) se celebra el sorteo del cuadro final, lo que será una prueba definitiva para conocer la decisión del madrileño. Al igual que en Roland Garros, Jódar parte como uno de los cabezas de serie en el sorteo.

El joven tenista español de 19 años, no juega precisamente desde su derrota en los cuartos de final del Grand Slam francés, ante Alexander Zverev.

Rafa Jódar, durante la gira de tierra batida / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa

La inactividad y la nula preparación previa en la gira de hierba no inspiran el mejor de los escenarios para Rafa Jódar, que pese a no haber jugado ni un solo partido como profesional en hierba , tiene un bonito recuerdo de su única aventura en Wimbledon como júnior.

Fue en 2024, cuando consiguió llegar hasta los cuartos de final en el torneo individual y en el torneo de dobles junto al también español, Andrés Santamarta. Antes de afrontar la cita, el madrileño conquistó el torneo J300 de Roehampton, en sus únicos precedentes sobre una superficie en la que espera ahora triunfar.