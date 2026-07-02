El enfado de Carreño con Jódar en Wimbledon: "Las reglas son las reglas, tío"

Rafa Jódar y Pablo Carreño saltaron a pista para disputar el duelo de segunda ronda de Wimbledon. El partido estaba programado para media tarde, tras la disputa de tres anteriores. Sin embargo, a medida que se aproximaba la tarde, se posponía el choque español a horas más nocturnas. Finalmente, ambos tenistas iniciaron el partido pasadas las 18 de la tarde, conscientes de que quizá no iba a acabarse.

Si el partido se hubiera jugado en la Pista Central, se habría podido acabar sin problemas. De hecho, Novak Djokovic se llevó la victoria contra Stefanos Tsitsipas a las 21:30 hora británica, con las luces puestas y el techo cerrado. Sin embargo, la pista 2 no goza de esos privilegios y Carreño no pudo rematar un partido que tenía en su mano, con un Jódar tocado de la pierna.

El madrileño sufrió varios resbalones durante el partido. El último fue el que más tocado le dejó, en la zona del tendón de Aquiles. El dominio de Pablo Carreño en el tercer set fue tremendo, pasando por encima de su rival, y la dinámica era muy favorable al asturiano. Carreño había ganado el primer set, Jódar el segundo, y Pablo golpeaba de nuevo. Estaba a una sola manga de la victoria.

Llegó el descanso entre sets y ambos jugadores reponían fuerzas en sus asientos. Cuando el juez de silla puso fin a la calma, Jódar se fue directamente a los vestuarios para ir al lavabo. Una decisión que Carreño no se tomó de la mejor manera, ya que el 'toilet break' se suele hacer al iniciar el descanso y no al acabarlo. Daba la sensación de que Jódar quería alargar el partido.

Y es que al finalizar el tercer set existía la duda de si se tenía que seguir jugando. El sol ya estaba bajando mucho y la luz cada vez era menor. El momento de Jódar era el peor del partido y el madrileño utilizó estas pequeñas herramientas para alargar todavía más la pausa y que el partido se suspendiera al día siguiente. Y así fue. Después de tres juegos, y con Jódar siendo asistido por un fisioterapeuta, se optó por posponer el choque.

"Las normas son las normas"

"Las normas son las normas, tío. Me estabas diciendo antes de que llegaba tarde a la hora de restar y, ahora, el tiempo se ha acabado y le dejas ir al lavabo. No lo entiendo, no entiendo por qué. A veces "son las reglas", a veces no", comentaba Carreño con el juez de silla, visiblemente molesto pero con un tono relajado. El resultado era favorable para él, por lo que los nervios no estaban tan a flor de piel.

El partido entre Jódar y Carreño se decidirá este mediodía en Londres. El madrileño deberá ganar los dos sets restantes para estar en tercera ronda y soñar con enfrentarse a Jannik Sinner el próximo domingo en octavos. Sin embargo, antes deberá ganar a Pablo y después a un inspirado Shintaro Mochizuki, que de momento no ha perdido ni un set en el torneo.