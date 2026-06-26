Rafa Jódar cae en el lado de Sinner con posible duelo estelar en octavos de Wimbledon

Rafa Jódar ya conoce su camino en el que será su debut en Wimbledon. El tenista madrileño, que mantuvo en vilo su participación por la lesión en el abdominal que le impidió jugar en Queen's y Eastbourne, tendrá un debut teóricamente asequible, pero un camino posterior temible, con la posibilidad de encontrarse con Jannik Sinner en cuarta ronda.

El potencial camino de Rafa podría encontrarse con Pablo Carreño Busta en segunda ronda, si el asturiano es capaz de superar al canadiense Shapovalov. En tercera ronda, asoma el italiano Darderi, verdugo de Jódar en Roma y ya en octavos el número uno mundial y campeón de la pasada edición.

Sinner prepara Wimbledon / Europa Press

En cuartos los favortios que parten por la misma banda del cuadro son Ruud y Medvedev, mientras que Djokovic sería el rival en semifinales.

Por su parte, Sinner no tendrá un debut nada fácil ante el serbio Miomir Kecmanovic, y antes de llegar al posble duelo con Jódar deberá superar a Borges o Boyer en segunda ronda y previsiblamente al peruano Buse en tercera.

Un camino lleno de peligros para Sinner, que ha visto caer a los principales peligros en su lado, dejando un camino mucho más amable a Alexander Zverev, favorito por la parte baja.

DAVIDOVICH, LA OTRA GRAN ESPERANZA

Por su parte, Alejandro Davidovich jugará en su estreno contra Juan Manuel Cerúndolo y tendría su primera prueba dura en tercera ronda ante Tien y en octavos ante Auger-Aliassime. Ya en cuartos, sus potenciales rivales serían Rublev o Djokovic.

Djokovic en Wimbledon / Europa Press

Para el resto de tenistas españoles, la suerte no ha sido nada amable y todos tendrán caminos durísimos desde sus primeros pasos sobre la hierba del All England Club. Landaluce jugrá contra Kwon en el debut y podría medirse a Tommy Paul en segunda ronda. Por su parte, Dani Mérida jugará contra Ugo Carabelli en primera ronda, teniendo a Medvedev como potencial rival en segunda.

A Roberto Bautista le ha caído ya el 'gordo' a las primeras de cambio con Joao Fonseca como rival, al igual que a Jaume Munar, que se medirá con el vigente campeón de Queen's, Fran Cerúndolo.

LOS POTENCIALES CUARTOS

En lo que respecta a los favoritos, los potenciales cuartos de final según los cabezas de serie sería, Sinner - Medvedev, Auger-Aliassime - Djokovic, De Miñaur - Shelton y Fritz - Zverev.

Destaca en sus caminos un posible duelo entre 'Nole' y Tsitsipas en segunda ronda un Fritz - Tiafoe en octavos de final o también un duelo vibrante de primera ronda entre Wawrinka y Berrettini.