Todos los detalles sobre la lesión de Alcaraz: "Tiene tocado el cartílago"

El silencio sobre la lesión de Alcarazen Barcelona se ha disipado. Después de unos días en los que la información sobre el estado de la muñeca del murciano era nula, las palabras de Feliciano López iniciaron un 'efecto dominó' que todavía no ha llegado a su fin. En los Premios Laureus, el propio tenista habló con cautela y no confirmó su presencia en Roland Garros.

"Como he dicho, tenemos una carrera muy larga por delante, muchos años de buen tenis. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros, así que veremos cómo sale la prueba, a ella nos remitimos. Yo prefiero volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal. Hay que cuidarse que la carrera del tenista puede ser muy larga", desveló el murciano.

Carlos Alcaraz fue el primer premiado al llevarse el Laureus World Sportsman of the Year / EFE

Según apunta 'La Verdad', Carlos Alcaraz tiene una afección en el tendón de la muñeca derecha, lo que le ha producido una inflamación y no le permite hacer ningún gesto con normalidad. No se trata ni de una rotura ni de una lesión de gravedad, aunque sí le ha afectado al cartílago. Todo esto le ha obligado a inmovilizar la zona con un aparatoso vendaje.

La inflamación está impidiendo que Alcaraz pueda entrenar o probar su muñeca por el momento y resulte imposible que vaya a estar listo para el Masters 1000 de Roma. Tampoco pueden hacerse pronósticos para Roland Garros, aunque no está totalmente descartado. Todo dependerá de las pruebas a las que se someta en los próximos días.

Alcaraz, en su debut en Barcelona / EUROPA PRESS

"Estamos esperando a una prueba que tendremos en estos días y el resultado será crucial para tomar una decisión. Estoy intentando ser positivo y tener paciencia", comentó Alcaraz en los Premios Laureus. Después de ser galardonado como 'Mejor Deportista del Año' en Madrid, el murciano regresará a casa para centrarse totalmente en su recuperación.

Diez días sin saltar a pista

Alcaraz trabaja día a día con su fisioterapeuta, tal como hizo antes de bajarse del torneo de Barcelona, para no perder ni movilidad ni musculatura en la muñeca. Una zona delicada que debe tratarse con delicadeza. De hecho, durante las dos próximas semanas llevará a cabo una medicación específica. Llegar a Roland Garros se antoja más difícil que hace unos días.

Como mínimo, Alcaraz no entrenará en los próximos diez días, esperando a que baje la inflamación y que todo el tratamiento haga efecto. Como bien confirmó el tenista, no quiere acortar plazos ni asumir riesgos, pensando más en el largo plazo y su futuro como deportista.