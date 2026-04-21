Boris Becker y el motivo por el que Alcaraz se lesiona más que Sinner: "Se debe a su estilo"

Boris Becker analizó en 'Eurosport' los motivos por los que Carlos Alcaraz se lesiona más que Jannik Sinner. El español ha disparado todas las alarmas tras dejarse ver con una protección en la muñeca y poner en duda su participación para Roland Garros. Una baja que sería muy dura tanto para él como para el torneo, pero el propio tenista reconoció que decidiría sin ponerse en riesgo.

"Es una lástima para el Mutua Madrid Open, pero me recuerda al año pasado, cuando Alcaraz tampoco pudo jugar aquí en Madrid y luego ganó Roma y París. Así que no le daría demasiada importancia a la lesión. Sigo siendo optimista", dijo el alemán, aunque todavía no era consciente del todo de la lesión que sufre el murciano ni escuchó sus declaraciones en los Premios Laureus.

Alcaraz: “Duele muchísimo perderme torneos que llevo esperando todo el año” / x

"Como he dicho, tenemos una carrera muy larga por delante, muchos años de buen tenis. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros, así que veremos cómo sale la prueba, a ella nos remitimos. Yo prefiero volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal. Hay que cuidarse que la carrera del tenista puede ser muy larga", comentó Alcaraz en los Laureus.

Según Becker, hay un motivo concreto por el que Alcaraz se lesiona más que Sinner. Es raro ver al italiano fuera de un torneo por problemas físicos. De hecho, la última vez que se perdió una importante cantidad de torneos fue por la sanción por dopaje. Jannik es muy cuidadoso con el calendario y ya optó por no forzar en la semana posterior a Montecarlo para recuperarse bien del esfuerzo de ganar el torneo.

La muñeca de Carlos Alcaraz / X

"Es cierto que Alcaraz se lesiona con más frecuencia que Sinner, pero se debe a su estilo. Tiene un estilo diferente al de Sinner. Yo llamo a Sinner Djokovic 2.0, con un estilo similar desde el fondo de la pista, muy consistente. Además, gana sus partidos rápidamente. Alcaraz suele perder un set y tiene que jugar tres horas. Eso le pasa factura a su cuerpo", reconoció el germano.

Una diferencia importante de sets

Aunque Alcaraz haya mejorado mucho en el tema de las desconexiones, algo que le sucedía prácticamente en cada partido hace unos años, sigue siendo un jugador menos 'robot' que Sinner. Al considerarse un perfil más mágico e impredecible, también asume más riesgos y errores, lo que le lleva a no acabar con tanta contundencia sus partidos como con el italiano, acostumbrado a no perder sets.

"Sinner naturalmente ahorra energía, y creo que a largo plazo, eso es muy beneficioso", cerró Becker. El resultado de las próximas pruebas médicas será clave para la decisión de Alcaraz. A día de hoy, parece difícil que el español reaparezca en la gira de tierra batida y es una posibilidad que ponga el foco en la hierba de Queen's y Wimbledon.