La imagen de Alcaraz que hace saltar las alarmas: así está su muñeca

La lesión de Carlos Alcaraz parece ser más preocupante de lo esperado. Cuando pidió el tiempo médico en su debut en el Barcelona Open, él mismo pensaba que eran unas simples molestias habituales durante la gira de tierra batida, donde el tenis es más físico y lo acusa más la muñeca. Así también lo confirmó en la rueda de prensa posterior, pero nada que ver con la realidad.

Feliciano López lo avisó este pasado domingo en una entrevista en 'Radioestadio'. "Es una lesión que en la muñeca hay muchos pequeños huesos, tendones... Yo estuve dos meses parado más o menos. No sé cómo es la suya (su lesión) y el alcance. Yo estuve dos meses, pero claro, yo cuando me lo hice no podía casi sostener la raqueta en la mano hasta que pasaron unos días", comentó el director del Mutua Madrid Open.

La muñeca de Carlos Alcaraz / X

Además, reconoció que "son 4.000 puntos los que tiene en juego y el prestigio de tres grandísimos torneos. Entonces, Madrid no, Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros". Una frase que ha activado todas las alarmas, ya que nadie esperaba que la lesión fuera tan importante y pudiera poner en peligro la participación de Charly en el Grand Slam parisino.

Sin embargo, horas después de estas declaraciones, una imagen ha confirmado los peores presagios. El español se ha hecho una fotografía con una fan y en ella puede verse el estado de su muñeca, totalmente inmovilizada con una férula. Con la imagen, los pronósticos de Feliciano López cobran todo el sentido y empieza a contemplarse el escenario de que se pierda lo que queda de gira de arcilla.

Alcaraz, en el Barcelona Open / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Como es evidente, tener la muñeca inmovilizada le impide cualquier tipo de entrenamiento y puede hacer que pierda algo de musculatura en la zona. Algo en lo que se deberá trabajar una vez que se retira la férula. A partir de ahí, llegará la rehabilitación y las sensaciones del propio jugador. El torneo de Roma, siendo realistas, es un imposible para el español, que se centrará en llegar a París.

Roland Garros arranca en poco más de un mes, lo que le da algo de margen para intentar recuperarse. Todo dependerá de cómo se encuentre la muñeca a medida que pasen los próximos días. El español se recuperará en su ciudad e intentará no perderse una de las citas más importantes del año. De momento, Alcaraz no se ha pronunciado sobre su lesión, aunque este lunes será la gala de los Premios Laureus y él podría ganar el premio a 'Deportista del Año'.