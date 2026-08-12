Álex Corretja (52 años), impresionado con Rafa Jódar tras su explosión en Montreal: "Se le ha puesto cara de jugador top, de esos que siempre saben cómo afrontar cada situación"

Rafa Jódar ha demostrado que ha irrumpido en el circuito para quedarse en la élite del tenis. Así lo ha demostrado toda la temporada, llegando a las rondas finales en torneos importantes.

Lo ha conseguido también en el Masters 1000 de Montreal, ganando el pase para la semifinal. Lejos queda ya cuando el joven de 19 años ocupaba en 2025 la posición número 800 en el ranking. Su escalada ha sido astronómica.

El madrileño ha puesto su nombre en el mapa, y todo el mundo habla de él. Álex Corretja, extenista y actual comentarista de tenis, no ha dudado en elogiar a Jódar: "A mí me tiene impresionado y maravillado. De la forma en que lo hace… Lo que más me impresiona es su serenidad en los momentos importantes", confesaba Corretja en una entrevista en El Larguero, en la Cadena SER.

"Se le ha puesto cara de jugador crack"

"Se le ha puesto cara de bueno de verdad. De jugador crack. Cuando le veo gesticular, sus caras… veo las de un jugador crack. Eso es algo que se consigue con muchos años y que este chico ha logrado en muy poco tiempo", continuaba diciendo el extenista.

El comentarista no esconde su asombro ante la impresionante evolución de Rafa Jódar. Tras la clasificación del madrileño para las semifinales del Masters 1000 de Montreal, después de eliminar a Arthur Fils, quien lleva años en el circuito, por 7-6 y 6-3, Corretja lanzó una de las valoraciones más elogiosas que se han escuchado sobre el joven español.

"Si ves fotos de Rafa de hace unos meses parecía un niño, un adolescente que está creciendo… Ahora le ves un rictus y una mirada mucho más profunda, para no perder los papeles ni precipitarse cuando las cosas se ponen difíciles", señalaba en la entrevista.

Corretja destaca el nivel intelectual de Jódar

Corretja destacó especialmente el cambio de expresión y de inteligencia del tenista de Leganés en las últimas semanas: "No solo tiene un gran nivel de tenis, sino que también tiene un gran nivel intelectual".

Además, el extenista explica que incluso en las celebraciones Jódar "no gana y se alivia de ganar, sino que triunfa y se contenta de seguir progresando, de poder seguir en el torneo un día más cerca de ganar".

De la posición 800 a estar entre los mejores del mundo

Jódar, que a principios del año pasado estaba cerca del puesto 800 del ranking, ha protagonizado una de las progresiones más espectaculares y rápidas del tenis mundial. Ya ha alcanzado en ocasiones los cuartos de final, finales o semifinales de ATP, e incluso los cuartos de final en Roland Garros.

Actualmente se encuentra entre los 15 mejores del mundo y Corretja asegura que "parece que ha nacido aprendido, hoy demuestra que esto no ha sido flor de un día". Su solidez como jugador y su capacidad de controlar los partidos con cabeza fría, junto con sus golpes, le están consolidando como una de las grandes promesas y, ya, realidades del circuito.