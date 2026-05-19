Álex Corretja, extenista, dispara el 'hype' con Rafa Jódar para Roland Garros: "Hay que tener mucha esperanza en él"

Rafa Jódar disputará su segundo Grand Slam como profesional. Lo hará en Roland Garros, un torneo con sello español durante las últimas décadas, y en el que será el mayor representante. Aunque Alejandro Davidovich está por encima en el ranking, el ascenso meteórico de la perla madrileña ya lo sitúa prácticamente en el top 10 del año y como el cuarto favorito.

Álex Corretja, extenista y analista en 'Eurosport' y otros medios de comunicación, ha querido hablar del momento de Jódar en el circuito y en sus posibilidades para Roland Garros. Los resultados en los últimos torneos han sido muy positivos, alcanzando los cuartos de final tanto en Madrid como en Roma, aunque el físico jugará también un papel decisivo.

Jódar en Roma / EFE

"Sí, hay que ir con cautela, hay que tener mucha esperanza en él, hay que ser muy optimistas porque sus resultados así lo demuestran, pero también hay que exigirle poco, hay que dejarle que siga su camino. Pienso que él ha venido progresando muy bien en las últimas semanas, o de una forma excelente, de una forma incluso sorprendente. Pero jugar a cinco sets es otra historia, es otro torneo, es otra mentalidad, es otro físico, es otra experiencia", inició en su discurso.

"Creo que tiene la cabeza muy lista para afrontar todos estos retos, pero al mismo tiempo también es nuevo para él, que es una cosa buena, porque, por un lado, con esa valentía que ha demostrado creo que está preparado para jugar un buen torneo y demostrarse a sí mismo que él también puede ganar partidos a cinco sets. Y por el otro, es un poco la incógnita de saber cómo va a gestionar los partidos más largos, sobre todo físicamente, ¿no?", prosiguió.

El madrileño será cabeza de serie en Roland Garros, gracias a sus grandes resultados en los torneos previos. "El cuadro en esta ocasión también va a tener una importancia bastante alta, y es impresionante que ya sea cabeza de serie en su segundo Grand Slam. Es un hito, creo que pocas veces visto en la historia del tenis, y que en este caso Rafa se lo ha merecido porque ha ganado muchísimos partidos", dijo.

Primer año sin Alcaraz desde 2020

Será la primera edición parisina sin Carlos Alcaraz desde el año 2020. "Es un Roland Garros complicado para los españoles. Porque siempre teníamos la sensación de que había un jugador, casi siempre era Rafa Nadal, el que era, alguien muy importante en quien depositabas todas las ilusiones pensando que podía ganar el título. Y a partir de ahí llegó Alcaraz con la misma ilusión, con las mismas ganas, y sobre todo con esa adrenalina de comentar sus partidos, de entrevistarle, de saber qué iban a pasar cosas grandes para el tenis español".

Este jueves se conocerá el cuadro principal del torneo y qué camino hipotético seguirá Rafa Jódar. "Me parece que es, bueno, impresionante lo que está haciendo, cómo lo está gestionando, y cómo lo está absorbiendo, porque no todo el mundo está preparado para absorber eso. Yo creo que Rafa lo está haciendo de una forma, en mi opinión, impecable", cerró Corretja, convencido de las posibilidades del madrileño.