Álex Corretja, sobre el rendimiento de Rafa Jódar en Roland Garros: "Ha llegado donde tenía que llegar"

Rafa Jódar puso fin a su primera experiencia en Roland Garros tras caer justamente ante un Alexander Zverev pletórico. El madrileño, que plantó cara en la hora inicial y estuvo cerca de llevarse el primer set, acusó la gran carga de partidos en esta gira de tierra batida y no se le vio a su mejor nivel físico. Sin embargo, afrontará la gira de hierba como número 23 del mundo en tiempo récord.

Álex Corretja, extenista y analista, valoró en 'El Larguero' el rendimiento de Jódar en París. "Excelente. Las últimas semanas han sido una barbaridad por parte de Rafa Jódar. En mi opinión, pienso que ha llegado donde tenía que llegar en este torneo. Si hubiera perdido antes, habría quedado tocado, y eso que ha sufrido y ha pasado por momentos muy complejos", inició.

Jódar en su duelo ante Zverev / EFE

"Sobre todo contra el gran Pablo Carreño, con dos sets a cero abajo. Pero hoy no le ha dado para más. Pienso que es una experiencia muy buena para él: una pista nueva, un rival nuevo, nuevas condiciones y circunstancias. Creo que las ha gestionado muy bien, pero entre que se ha quedado sin gasolina y Zverev ha impuesto un ritmo muy alto durante mucho rato, le ha invitado a una maratón", analizó.

El alemán, una vez elevó su nivel en el partido, lo mantuvo hasta el final. Jódar, en cambio, atravesó diferentes fases en la Phillipe Chatrier, empezando muy dominador con la derecha, pero perdiendo fuerza a medida que pasaban los minutos. En las dos rondas anteriores, había tenido que jugar cinco sets para ganar los partidos, tanto con Alex Michelsen como con Pablo Carreño.

El próximo paso de Rafa Jódar será sobre la superficie de hierba. Es una total incógnita el nivel del español en estas condiciones, ya que ha jugado muy pocos partidos. El madrileño, antes de jugar Wimbledon, disputará el torneo de Queen's, cuyo ganador en la pasada edición fue Carlos Alcaraz. Sin embargo, el murciano cederá el trono a otro tenista, ya que se saltará la cita londinense.

David Ferrer también opina sobre el papel de Jódar en París

David Ferrer, capitán de la Copa Davis, también hizo su valoración en 'El Partidazo de Cope'. Jódar está a tan solo diez puntos de superar a Alejandro Davidovich en el ranking ATP, lo que lo situaría como el segundo mejor español del circuito a día de hoy. Es evidente que Rafa empezará a entrar en dinámica con la selección en las eliminatorias nacionales.

"La cuestión es mantener ese nivel, que lo hará, pero tenemos que darle tiempo. En su primer año jugando Roland Garros, conseguir llegar a cuartos de final y estar cerca de los ocho mejores en un Grand Slam es algo muy complicado. Recordemos que los mejores de la historia de este deporte hacían esos números. Muchos que han sido historia del tenis, con 19 años, no tenían esa madurez mental que tiene Rafa a día de hoy", aseguró.