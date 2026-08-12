¿A qué hora juega Jódar las semifinales del Masters 1000 de Canadá 2026 contra Nakashima? Horario, TV y dónde ver en directo

Rafa Jódar quiere seguir haciendo historia en el Masters 1000 de Canadá. Después de superar a Arthur Fils en los cuartos de final, el tenista de Leganés afronta este miércoles el gran reto de alcanzar su primera final en un torneo de categoría Masters 1000. Su rival será el estadounidense Brandon Nakashima, que buscará también un puesto en la gran final del torneo de Montreal.

El español llega a la cita en un momento de forma espectacular y con la confianza por las nubes después de haber superado ya varias rondas ante rivales de entidad. Ahora, Jódar tiene ante sí una oportunidad histórica para seguir escalando posiciones en el ranking ATP y confirmar su irrupción entre los grandes nombres del circuito.

Rafa Jódar, en el Masters 1000 de Montreal / ATP Tour

El encuentro será la primera de las dos semifinales individuales del torneo y se disputará después de la primera semifinal del cuadro de dobles.

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Brandon Nakashima el partido del Masters 1000 de Canadá 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Brandon Nakashima en las semifinales del Masters 1000 de Canadá la madrugada del miércoles 12 al jueves 13 de agosto, no antes de las 00:00 horas (CEST). El partido será la primera semifinal individual del torneo y se disputará después de la primera semifinal de dobles.

¿Dónde ver el Masters 1000 de Canadá 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Rafa Jódar y Brandon Nakashima se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de retransmisión del torneo. El encuentro está previsto que se emita a través de Movistar Plus+ (dial 7).

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Desde SPORT te ofreceremos una cobertura completa de las semifinales del Masters 1000 de Canadá 2026, con el directo y minuto a minuto del Jódar-Nakashima, la crónica, las reacciones de los protagonistas y el análisis de todo lo que suceda en Montreal.