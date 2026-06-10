Ferrero se rinde a Rafa Jódar y lo compara con Sinner: "Merece títulos de Grand Slam"

Estos últimos meses han sido determinantes para la irrupción de la nueva generación del tenis. Aunque algunos de ellos ya habían llamado la atención en algún torneo anterior, como son los casos de Joao Fonseca y Jakub Mensik, un español prácticamente desconocido se ha presentado en el circuito con la intención de dinamitarlo todo. Y vaya si lo ha conseguido. Ese es Rafa Jódar.

La subida del tenista madrileño en el ranking es meteórica, ya situado en la posición número 23, y no ha pasado desapercibida por nadie. Tampoco por parte de Juan Carlos Ferrero. “Jódar nos sorprendió a todos. Es muy sólido mentalmente; entrenar la Copa Davis con Carlos le ayudó a comprender las áreas que necesita mejorar”, aseguró en la polémica entrevista al ‘Corriere della Sera’.

El técnico valenciano reconoció que Jódar ha sido capaz de “progresar a la sombra de Alcaraz, sin distracciones”. Hace apenas unos meses, Rafa tuvo que decidir entre estudiar en una universidad estadounidense o dedicarse exclusivamente al tenis. Finalmente, decidió luchar por su sueño y en Roland Garros ya fue capaz de alcanzar los cuartos de final.

Juan Carlos Ferrero, entrenador de tenis / X

Ferrero comparó a Jódar con Jannik Sinner, el actual número uno del planeta. “Es como Sinner: una derecha que necesita perfeccionarse, un revés que es un golpe natural”, dijo. Ambos jugadores se enfrentaron en el Mutua Madrid Open, un torneo de consolidación para el joven talento de Leganés, y el italiano se impuso, aunque con más complicaciones de las esperadas.

Si Jódar es un jugador diferente, también lo es el hombre que le acompaña. Y es que el entrenador de Rafa es su propio padre, que también ejerce las labores de fisioterapeuta y de coach mental. Un hombre que ha acompañado a su hijo a lo largo del camino y que se sienta completamente solo en el ‘box’. No quiere a nadie a su alrededor.

Rafa Jódar, preparado para la gira de hierba / X

“Por ahora, el padre de Rafael es suficiente; ya veremos en el futuro. Sin duda, Jódar merece títulos de Grand Slam”, analizó Juan Carlos Ferrero, que actualmente se encuentra sin entrenar después de desvincularse de Carlos Alcaraz. Sin embargo, el valenciano tiene ganas de volver a estar en el circuito si se le presenta una buena oportunidad.

Queen's, Eastbourne y Wimbledon

Tras llegar a los cuartos de final de Roland Garros, donde cayó ante Alexander Zverev, Rafa Jódar afronta la gira de hierba con la máxima ilusión. El tenista madrileño puede sumar una gran cantidad de puntos en tierras británicas, ya que no defiende nada de la temporada pasada. Es por eso que las opciones de entrar en el ‘top ten’ antes de noviembre son muy posibles.

Las tres paradas de Jódar en las próximas semanas serán Queen’s, Eastbourne y Wimbledon. Los dos primeros torneos servirán de preparación para el último, el Grand Slam de hierba. Al no tener prácticamente ninguna experiencia profesional sobre esta superficie, Jódar probará su juego ante rivales que podrían cruzarse en el camino del español en suelo londinense.