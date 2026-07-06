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MUNDIAL 2026

Portugal - España, en directo: última hora, previa y alineaciones probables del partido del Mundial 2026

Sigue al minuto todas las novedades del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la España de Lamine Yamal (21:00 horas)

Así está el cuadro del Mundial: cruces y eliminatorias de cuartos de final

Lamine Yamal, en una acción del España - Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Lamine Yamal, en una acción del España - Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 / EFE

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Sergi Castillo

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